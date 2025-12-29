Grupo Dalinde San Ángel Inn agradece a la comunidad médica y cierra el año con importantes avances en innovación, calidad y seguridad del paciente

Al cierre de un año de intenso trabajo, crecimiento y transformación, el Grupo Dalinde San Ángel Inn manifestó su agradecimiento a toda la comunidad médica que forma parte de los hospitales: “médicos que, con vocación, talento y compromiso, hacen posible que la misión de privilegiar la vida se materialice todos los días en cada consulta, cirugía y acto de cuidado”, expresó Roberto Bonilla de la Garza, director general corporativo del grupo.

“El año que termina ha sido particularmente significativo para el Grupo. Gracias al trabajo conjunto entre médicos, personal clínico, equipos operativos y administrativos, hoy somos una organización más sólida, innovadora y orientada a la excelencia médica y a la seguridad del paciente. Uno de los hitos más relevantes ha sido el fortalecimiento de nuestra apuesta por la innovación tecnológica, con la consolidación del programa de cirugía robótica Versius, que hoy opera con tres robots activos en los hospitales Universidad, Dalinde y Satélite. La adopción de Versius refleja nuestra convicción de que la innovación debe estar siempre al servicio del criterio médico y del bienestar humano.

Roberto Bonilla de la Garza, director general corporativo de Grupo Dalinde.

“Este año también marcó un antes y un después con la apertura del Hospital San Ángel Inn Satélite, uno de los proyectos hospitalarios más relevantes del país. Satélite nace como un hospital de nueva generación, diseñado desde su origen con un enfoque integral en seguridad del paciente, experiencia médica, infraestructura moderna y procesos clínicos alineados a estándares internacionales.

“En materia de calidad y seguridad, el Grupo alcanzó logros de gran relevancia. Obtuvimos la certificación de Accreditation Canada, uno de los modelos de calidad más exigentes y reconocidos a nivel internacional, que evalúa no solo procesos, sino cultura organizacional, liderazgo clínico, gestión de riesgos y mejora continua. Esta certificación reafirma nuestro compromiso con una atención médica segura, centrada en el paciente y basada en mejores prácticas globales”, expresó.

Asimismo, dijo, tres de los hospitales, Patriotismo, HMG y Sur, obtuvieron la certificación del Consejo de Salubridad General, máximo órgano normativo en materia de calidad hospitalaria en México. Este reconocimiento valida el cumplimiento riguroso de estándares nacionales en infraestructura, procesos clínicos, seguridad y resultados en salud.

De manera complementaria, el Grupo logró la certificación CAHUSA, un modelo mexicano de evaluación hospitalaria que se distingue por su enfoque práctico, integral y profundamente alineado con la realidad operativa de los hospitales. CAHUSA evalúa aspectos clave como la seguridad del paciente, la gestión clínica, el cumplimiento normativo, la trazabilidad de procesos, la mejora continua y la cultura organizacional, convirtiéndose en una herramienta poderosa para fortalecer la disciplina operativa y la calidad asistencial.

“Nada de estos logros sería posible sin la participación activa de la comunidad médica. Ustedes son el corazón del Grupo Dalinde San Ángel Inn. Su liderazgo clínico, su ética profesional y su compromiso con la actualización constante son la base sobre la cual construimos hospitales más seguros, humanos y confiables.

“Al acercarnos al cierre del año, queremos desear a todas y todos los médicos del Grupo y de nuestra comunidad médica un muy buen fin de año, así como un 2026 lleno de salud, bienestar y bendiciones para ustedes y sus familias. Que el próximo año venga acompañado de nuevos retos, aprendizajes y oportunidades para seguir salvando y mejorando vidas, siempre trabajando juntos y siempre privilegiando la vida”, finalizó Roberto Bonilla de la Garza.