Google Pixel 10: novedades, características, detalles y posibles precios

Google Pixel 10 La décima generación de dispositivos móviles celulares de Google busca convertirse en el mejor teléfono del año con mejoras sustanciales en rendimiento y aplicación de IA.

Google anunció hoy la nueva familia Pixel 10 durante su evento “Made by Google”, una generación que pone el acento en capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo —físicamente y a nivel de procesador— y que introduce mejoras en las cámaras, la carga inalámbrica y la durabilidad.

We gotta say, these devices are 10/10 😍 Celebrate 10 generations of Pixel at #MadeByGoogle



Which Pixel was your first or will it be the new #Pixel10? pic.twitter.com/EQePzbKAYG — Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025

Características y detalles del Google Pixel 10

Nuevo procesador Tensor G5: Google presenta el Tensor G5 como el corazón de la serie Pixel 10, con mejoras enfocadas en rendimiento para funciones de IA y en procesamiento de imágenes y voz directamente en el teléfono.

Google presenta el Tensor G5 como el corazón de la serie Pixel 10, con mejoras enfocadas en rendimiento para funciones de IA y en procesamiento de imágenes y voz directamente en el teléfono. IA integrada por defecto (Gemini y funciones contextuales): la línea estrena funciones que integran a Gemini y otras prestaciones de IA local —por ejemplo Magic Cue (sugerencias contextuales en texto y llamadas), mejoras en Magic Editor y herramientas de cámara que usan generación de imágenes para mejorar zoom y retoque—, todas pensadas para ejecutarse en el dispositivo.

la línea estrena funciones que integran a Gemini y otras prestaciones de IA local —por ejemplo Magic Cue (sugerencias contextuales en texto y llamadas), mejoras en Magic Editor y herramientas de cámara que usan generación de imágenes para mejorar zoom y retoque—, todas pensadas para ejecutarse en el dispositivo. Cámara y zoom por software: Google mantiene sensores profesionales en los modelos Pro y mejora el procesamiento para ofrecer zoom híbrido muy extendido; además la ficha comercial del Pixel 10 resalta una telefoto nueva en la línea.

Google mantiene sensores profesionales en los modelos Pro y mejora el procesamiento para ofrecer zoom híbrido muy extendido; además la ficha comercial del Pixel 10 resalta una telefoto nueva en la línea. Carga inalámbrica Qi2 y accesorios magnéticos (Pixelsnap): la serie añade compatibilidad Qi2 y un sistema de accesorios magnéticos tipo “snap” para anclar cargadores y fundas.

la serie añade compatibilidad Qi2 y un sistema de accesorios magnéticos tipo “snap” para anclar cargadores y fundas. Durabilidad y actualizaciones: Google comunica mejoras en resistencia (compare con generaciones anteriores) y confirma hasta 7 años de actualizaciones de software y seguridad para los Pixel 10.

Diferencias principales con Google Pixel 9

Las diferencias más relevantes frente a la generación previa son: el salto al Tensor G5 frente al Tensor G4 del Pixel 9 (mejoras notables en IA local y en la ISP de cámara), la puesta generalizada de funciones generativas en la cámara, la adopción de Qi2 y del anclaje magnético de accesorios, y ajustes de hardware como pantallas más brillantes y baterías mayores en los modelos XL.

Además, Google implementa cambios en conectividad en algunos mercados (por ejemplo, en Estados Unidos se reporta eliminación de la ranura física de SIM y apuesta por eSIM).

Use video generation in @GeminiApp to turn words or photos into videos with sound🔊Type what you want to create to bring any idea to life in minutes.¹



And, if you buy #Pixel10 Pro or Pixel 10 Pro Fold, you get a year of Google AI Pro on us:² https://t.co/c8Zi3wupaD #MadeByGoogle pic.twitter.com/5WFURuX3BI — Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025

Posibles precios del Google Pixel 10

Google abrió la preventa y publicó las fechas de llegada en su tienda; los precios iniciales y la disponibilidad varían por modelo y región, con la serie Pixel 10 prevista para distribución a finales de agosto y modelos Pro/XL con configuraciones distintas de almacenamiento y batería. Consulte la página oficial de Google Store para disponibilidad por país y ofertas de lanzamiento.

Sin embargo, se estima que el precio esté aproximadamente entre los 1,064 dólares (19 mil 948 pesos aprox) hasta los 1,650 dólares (30 mil 935 pesos aprox. )

Ventajas para el usuario del Google Pixel 10

En conjunto, Google pone el acento en hacer que muchas funciones avanzadas (traducción en llamada con voz natural, edición generativa en cámara, sugerencias contextuales) ocurran localmente en el teléfono, reduciendo dependencia de la nube y mejorando la privacidad y la latencia.

You can now share your camera in conversations with Gemini Live to chat back-and-forth about what you see and get real-time advice. @GeminiApp can also point things out too, like what glasses are the best shape for your face¹ 😎 #MadeByGoogle pic.twitter.com/cv9NTTVZaC — Made by Google (@madebygoogle) August 20, 2025

Para quienes buscan mejoras de cámara y funciones IA “listas para usar”, la serie Pixel 10 supone un paso claro respecto a la generación anterior; para usuarios centrados en rendimiento bruto o gaming extremo, el beneficio real dependerá del comportamiento del Tensor G5 en pruebas independientes.