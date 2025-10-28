Estos celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre: revisa la lista completa de dispositivos

Celulares que se quedaran sin WhatsApp Varios modelos de celulares "antiguos" dejaran de tener la popular Aplicación

WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo, acumulando más de 3 mil millones de usuarios, dejará de funcionar en varios modelos de celular a partir de noviembre, ya que en algunos dispositivos ya no cumplen con los requisitos mínimos que la app necesita para seguir operando correctamente.

La popular aplicación pertenece a Meta (empresa dueña de Facebook e Instagram) va actualizando constantemente su sistema operativo para aumentar la velocidad, seguridad y agregar nuevas funciones que permitan al usuario mejorar la interacción entre personas, mejorando las videollamadas, stickers animados o mensajes temporales.

¿Cuáles son los dispositivos que ya no recibirán actualizaciones de WhatsApp?

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, los dispositivos que seguirán funcionando deberán tener como mínimo:

Android 5.0 o superior

iOS 12 o superior

KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2

Los celulares que no cumplan con los requisitos dejarán de tener soporte y ya no podrán usar la app, ni enviar ni recibir mensajes.

¿Cuáles son las razones por las que algunos celulares ya no recibirán actualizaciones de WhatsApp?

Las razones por la que la aplicación dejara de funcionar en equipos viejos por la falta de compatibilidad técnica con las nuevas actualizaciones, ya que no soportan el peso de las versiones, por lo que podría causar afectaciones en los celulares y el mantener el soporte para estos teléfonos “obsoletos” cuestan tiempo y dinero.

¿Qué modelo de celulares ya no podrán instalar WhatsApp?

De acuerdo con la información dada por Meta, estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en noviembre

De Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6

De Android serán:

HTC One X y One X+

HTC Desire 500 y Desire 601

Huawei Ascend D2

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Moto G (primera generación)

Moto Droid Razr HD

Samsung Galaxy S3 y S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

¿Qué hacer si tengo alguno de los modelos que ya no tendrán WhatsApp?

Lo más recomendable en estos casos es cambiar de Celular a algo más actualizado, sin embargo, la información que tiene el teléfono no se perderá ya que se tendrá que hacer una copia de seguridad de todos los chats y posterior mente pasar eso al nuevo teléfono.