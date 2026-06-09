¿Por qué Samsung busca abrir una planta de empaquetado de chips?

Samsung busca abrir una planta de empaquetado de semiconductores. Busca acelerar la producción de memorias HBM, componentes esenciales para los servidores de inteligencia artificial. (Reuters)

La multinacional tecnológica Samsung evalúa la construcción de una planta avanzada de empaquetado de semiconductores —proceso que corresponde a la etapa final de fabricación de los chips, en la que se encapsulan y protegen los circuitos de silicio— en la ciudad de Gwangju, al suroeste de Corea del Sur, como parte de una estrategia para fortalecer su presencia en la creciente industria de la inteligencia artificial.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, la compañía podría presentar el proyecto durante una reunión programada con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung junto con líderes de los principales conglomerados del país.

El nuevo campo de batalla de los chips

A pesar de que tradicionalmente la atención de la industria se ha centrado en la fabricación de chips, expertos señalan que la competencia actual se está trasladando hacia el “empaquetado avanzado”, una tecnología que permite conectar múltiples chips dentro de un mismo módulo para aumentar el rendimiento.

Este proceso se ha vuelto de especial interés con el auge de la inteligencia artificial, ya que los centros de datos ahora requieren procesadores con mayor potencia, así como memorias capaces de gestionar enormes volúmenes de información.

En particular, la demanda de memorias de ancho de banda alto (HBM, por sus siglas en inglés) se ha disparado debido a su uso en servidores de inteligencia artificial.

El objetivo de una nueva planta de empaquetado

El “empaquetado avanzado” es uno de los elementos centrales para el desarrollo de los chips de inteligencia artificial. A medida que la miniaturización de los semiconductores se acerca a límites físicos cada vez más difíciles de ensamblar, Samsung busca optimizar el rendimiento mediante la integración de varios chips en una sola estructura, con el objetivo de aumentar la velocidad de procesamiento y mejorar la transferencia de datos.

Esta iniciativa también responde a la escasez de componentes básicos para el desarrollo de chips. La construcción de una nueva instalación permitiría acelerar la producción de nuevas generaciones de memoria.