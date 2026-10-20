Spotify quita 50 millones de canciones hechas con IA de su catálogo de recomendaciones: ¿por qué la plataforma busca combatir este tipo de música?

IA generativa en Spotify Spotify pone un alto a la música generada con Inteligencia Artificial y elimina 50 millones de temas de este tipo.

A medida que la Inteligencia Artificial generativa continúa desarrollándose a paso acelerado en la era moderna, también lo han hecho los sectores que combaten su expansión en el arte, tal como declaró Spotify este martes 20 de octubre al anunciar que eliminó “50 millones de canciones spam” de baja calidad creadas por IA.

De acuerdo con la más reciente publicación de su blog For the Record, la plataforma detalló haber realizado diversas actualizaciones en su sistema de recomendaciones durante los últimos seis meses para eliminar contenido generado por esta tecnología, priorizando la música creada por “artistas auténticos y humanos”.

Spotify vs la IA generativa: ¿por qué la plataforma de música ha eliminado 50 millones de canciones?

La lucha de Spotify versus la Inteligencia Artificial generativa comenzó en septiembre del año pasado, cuando la compañía anunció que trabajaría en reforzar la protección contra la IA para artistas, personas compositoras y productoras.

Durante ese año, Spotify sostuvo que respaldaría “la libertad de los artistas para usar la IA de forma creativa”, no obstante, este respaldo iría de la mano con un combate activo contra el mal uso de la tecnología por parte de “granjas de contenido y actores malintencionados”, una misión que la plataforma parece haber cumplido al eliminar 50 millones de canciones generadas por IA, calificadas como “basura y spam”.

“Esto se suma a los más de 75 millones de canciones spam que hemos eliminado por completo de nuestra plataforma por infracciones graves o reiteradas de nuestras normas”, reporta el comunicado de este martes 20 de octubre.

De acuerdo con el anuncio en For the Record, la compañía de música —a partir del inicio del 2026— comenzó a analizar “detenidamente las canciones que los oyentes omitían, ignoraban o nos decían que no querían escuchar”, proceso que requirió de la interacción con personas oyentes, patrones de carga, metadatos e información de varias herramientas de detección de IA de terceros.

“La tecnología de detección de IA, en particular, tiene limitaciones, y se volverá aún más difícil a medida que evolucione la IA generativa”, señaló Spotify.

Sin embargo, los cambios integrados en su plataforma tuvo resultados positivos, ya que notaron una “disminución de preocupación en sus usuarios y usuarias” por la aparición de este contenido en las recomendaciones.

¿Cuáles son las actualizaciones de Spotify que combaten la IA generativa?

Sumándose al análisis de las canciones reportadas como “basura”, las actualizaciones de Spotify para regular el uso de IA generativa en su plataforma incluyen un filtro contra el spam musical diseñado para identificar cargas masivas, canciones duplicadas, pistas artificialmente cortas y otras tácticas destinadas a manipular las reproducciones y desviar regalías.

Asimismo, Spotify endureció sus políticas contra la suplantación de identidad, es decir, las imitaciones de voz generadas con IA sólo están permitidas cuando el o la artista autoriza expresamente su uso. En el mismo rubro que busca regular esta tecnología, la compañía también incorporó herramientas para ofrecer mayor transparencia a oyentes: AI Credits, los cuales permiten declarar qué partes de una canción involucran IA.

“A medida que la IA hace que la música sea más accesible, creemos que los oyentes valorarán aún más el arte humano. Nuestra misión es convertir Spotify en el lugar donde lo encuentren”, sostuvo la compañía.