México Tech Week: ¿Qué es Blinka, la plataforma financiera para empresas que operan entre países?

Blinka Blinka presenta su plataforma financiera que busca agilizar las transacciones de pago y cobro entre países. (Blinka)

La fintech Blinka busca agilizar las transacciones internacionales para las empresas en Estados Unidos con equipos, proveedores y clientes en México y América Latina desde una plataforma rápida y bancarizada.

¿Dónde se presentará Blinka como plataforma?

En el marco de Mexico Tech Week 2026, Blinka presenta su plataforma financiera que busca agilizar las transacciones de pago y cobro entre países, lo que tradicionalmente implica enfrentar las fricciones, demoras y altos costos de la intermediación bancaria internacional.

La propuesta de Blinka está diseñada para que las empresas constituidas en Estados Unidos, pero cuyos propietarios, equipos, proveedores o clientes se encuentran en México, Colombia o el extranjero, puedan cobrar, pagar y administrar sus cuentas desde un solo lugar, sin depender de varios bancos e intermediarios.

Un análisis publicado por Forbes Business Council destaca que el costo de una transferencia internacional puede alcanzar entre el 8% y 10%.

¿Para que sirve la plataforma Blinka?

Una fricción que las fintech como Blinka buscan resolver en un escenario que proyecta un crecimiento en los pagos transfronterizos de $190 billones de dólares en 2024 a $320 billones en 2032 2 según la firma J.P. Morgan.

La plataforma permite recibir dólares mediante transferencias ACH o wire y realizar pagos en moneda local en distintos mercados, incluido México a través de SPEI.

También ofrece una vista consolidada para administrar las cuentas de las distintas entidades de una misma compañía en una sola pantalla.

Blinka fue fundada en Estados Unidos por los hermanos colombianos Juan Pablo y Sebastián Linares.

“Una empresa puede tener una entidad en Estados Unidos, equipos en Colombia, proveedores en México y clientes en distintos mercados, y aun así necesitar un manejofinanciero transparente entre cuentas, con transferencias y cambios de moneda ágiles, todo desde una sola plataforma”, explicó Juan Pablo Linares, CEO y cofundador.

Desde su lanzamiento este año, Blinka ha procesado más de S15 millones en transacciones y proyecta alcanzar US100 millones antes de que termine el año.

Blinka participa en Mexico Tech Week como patrocinador de la Founders & Investors House, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en ISDI México (C. Marsella 45, colonia Juárez, Ciudad de México), como parte de Mexico Tech Town.

La casa reunirá a emprendedores e inversionistas para compartir ideas, capital y oportunidades, con una agenda de eventos y activaciones.

Blinka también estará a cargo de la Coffee Station, un punto de encuentro para conocer a su equipo. La entrada es gratuita con registro previo; la agenda y el registro de acceso general están disponibles en el sitio oficial de la casa.