¿Por qué Awalab de México recibe el premio de sostenibilidad internacional EcoVadis?

Ecovadis Las mejores calificadas reciben medalla según su posición frente a todas las empresas evaluadas en el último año. (Especial)

Awalab de México, firma de soluciones QHSE, obtuvo la Medalla de Bronce y se ubicó en el 35 por ciento de las empresas mejor evaluadas del mundo, según Ecovadis.

¿Qué es Ecovadis?

Fundada en Francia en 2007, EcoVadis es la plataforma de calificación de sostenibilidad más usada para evaluar cadenas de suministro, con más de 130 mil empresas evaluadas en el mundo, y le otorgó el distinto a la empresa que lidera el ingeniero Pepe Mora.

Ecovadis revisó cuatro temas para otorgar la medalla: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética, y compras sostenibles. Además, cada respuesta debe respaldarse con documentos, por lo que no tiene evidencia no suma puntos, por lo que Awalab de México obtuvo dicha premiación.

Uno de los ejemplos más recientes de crecimiento es Awalab de México, empresa que ofrece soluciones integrales QHSE (calidad, seguridad, higiene y medio ambiente) a través de tres divisiones.

En Calidad, su división de Laboratorio. En Seguridad e Higiene, proyectos y soluciones de seguridad industrial. En Medio Ambiente, proyectos de tratamiento de agua y reúso de recursos.

Con más de 50 personas y oficinas en Puebla, Guadalajara, Monterrey y el Área Metropolitana de la Ciudad de México, la firma obtuvo en octubre de 2026 la Medalla de Bronce de EcoVadis.

¿Por qué Awalab de México recibió el premio de sostenibilidad internacional EcoVadis?

El salto es relevante, pues Awalab de México venía del distintivo Committed, que reconoce a las empresas que inician formalmente el camino, y ya contaba con la certificación ISO 9001. El reto fue integrar la sostenibilidad a su sistema de gestión y demostrarla con evidencia.

“Nuestros clientes nos piden lo mismo que a un proveedor global. La medalla demuestra que una empresa mexicana puede cumplirlo con evidencia, no con promesas”, explicó el ingeniero Pepe Mora.

Las mejores calificadas reciben medalla según su posición frente a todas las empresas evaluadas en el último año: Bronce para el 35% superior, Plata para el 15%, Oro para el 5% y Platino para el 1%.

Para las empresas mexicanas, sobre todo las medianas, se ha vuelto una llave de entrada: muchos corporativos la piden para dar de alta a un proveedor o asignar contratos.

“El Bronce lo ganó todo el equipo. La Plata depende de algo muy simple: medir lo que hacemos, documentarlo y mejorar cada mes”, afirmó el director general de Awalab de México.

¿Cuál es la siguiente meta de Awalab?

Awalab de México señaló que ya trabaja para alcanzar la Medalla de Plata en su próxima evaluación, en 2027. Su plan incluye medir su huella de carbono, evaluar a sus principales proveedores con criterios ambientales y sociales, y publicar su primer informe de sostenibilidad.