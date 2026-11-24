Shark Diseñadas para responder a distintas necesidades y momentos de uso, estas máscaras integran tecnología LED de grado clínico. (Shark)

El futuro del cuidado de la piel alcanza un nuevo nivel en México con la llegada de Shark CryoGlow Clinic y Shark CryoGlow Plus, las nuevas propuestas de Beauty Tech desarrolladas en colaboración con dermatólogos y científicos de la piel.

¿Qué es Shark CryoGlow Clinic y CryoGlow Plus?

Diseñadas para responder a distintas necesidades y momentos de uso, estas máscaras integran tecnología LED de grado clínico, tratamientos térmicos para el contorno de ojos y soluciones personalizadas para transformar la rutina diaria sin necesidad de salir de casa.

Como el modelo insignia, CryoGlow Clinic se convierte en el único sistema capaz de tratar las 8 zonas clave del envejecimiento: patas de gallo, frente, entrecejo, líneas de la sonrisa, contorno de labios, cuello, pecho y manos con el doble de potencia LED antiedad.

Shark CryoGlow Clinic: la máxima innovación para rostro y cuerpo.

Su diferenciador se encuentra en la tecnología ArcFlex Body, el primer y único panel corporal convertible de tri-mecha cuya terapia LED Regenerative Spectra Light actúa en rostro, pecho, manos y cuello por las líneas finas causadas por la postura digital.

En ensayos clínicos, el panel mostró un 32% de mejora en la apariencia de líneas del cuello en ocho semanas, mientras que el 97% de los participantes confirmó que las arrugas y pliegues de esta zona se suavizaron visiblemente tras solo seis semanas de uso.

Además, incorpora la tecnología InstaChill + InstaHeat, el primer tratamiento integrado de frío y calor para la zona subocular que desinflama, aporta luminosidad y relaja la mirada.

Su estructura con diseño Glowshell se mantiene separada de la piel para distribuir la luz de forma uniforme con un 120% más de cobertura alrededor de las áreas críticas como patas de gallo y líneas de los labios y 17 tratamientos personalizables que abarcan desde la reducción de arrugas hasta la limpieza de imperfecciones con luz azul de precisión.

Esta evidencia respalda resultados clínicos extraordinarios en el rostro: 99% de los evaluados coincidió en que la experiencia de contraste térmico ayuda a relajar la mirada y revitalizar la piel antes de descansar; una mejora del 38% en la profundidad de las arrugas en ocho semanas, 42% de reducción del acné en cuatro semanas y un 97% de los usuarios afirmando lucir una piel visiblemente más joven en solo seis semanas.

Asimismo, integra luz azul de precisión para limpiar imperfecciones y equilibrar la piel con resultados visibles en solo 4 semanas, llevando la experiencia a un nivel med-spa integral.

Con la línea Shark CryoGlow estamos redefiniendo lo que la tecnología puede hacer por la piel desde el hogar. Sabemos que los consumidores buscan opciones versátiles, efectivas y con respaldo científico.

“Al presentar nuestra máxima innovación con Shark CryoGlow Clinic para rostro y cuerpo, junto a la evolución de nuestra icónica máscara facial con Shark CryoGlow Plus, ofrecemos un ecosistema completo que se adapta tanto a quienes buscan su primer dispositivo de nivel profesional como a quienes desean una experiencia de med-spa integral”, señaló Paulina Calderón de la Barca, Brand Manager para Shark Beauty México.

Shark CryoGlow Plus: la puerta de entrada ideal al skincare LED avanzado

Entre las principales novedades de Shark CryoGlow Plus destaca la ampliación en un 120% de su cobertura de luz LED en puntos claves del rostro, como en la zona de las patas de gallo y hacia las líneas que rodeana los labios.

A través de iQLED Technology, el dispositivo utiliza una secuenciación LED tri-wick que emite luz azul de precisión (415 nm) junto con luz roja e infrarroja profunda (630–830 nm) para atender diferentes objetivos de skincare.

Por su parte, InstaChill Cold Technology incorpora dos puntos activos de enfriamiento y tres niveles de frío ajustables para ayudar a disminuir la apariencia de hinchazón y brindar una sensación refrescante en el contorno de los ojos en cuestión de minutos.

Shark CryoGlow Plus permite elegir entre cuatro modos de tratamiento diseñados por expertos, ofreciendo resultados visibles y científicamente comprobados:

Modo Antiedad : Utiliza luz roja e infrarroja profunda. Probado científicamente para reducir la apariencia de líneas finas y reafirmar la piel en 8 semanas (con uso diario de 6 minutos).

: Utiliza luz roja e infrarroja profunda. Probado científicamente para reducir la apariencia de líneas finas y reafirmar la piel en 8 semanas (con uso diario de 6 minutos). Limpieza de Cutis : Combina luz azul para combatir bacterias de acné e infrarroja profunda, cerrando con luz roja. Probado científicamente para reducir imperfecciones y unificar el tono en 4 semanas (con uso diario de 6 a 8 minutos).

: Combina luz azul para combatir bacterias de acné e infrarroja profunda, cerrando con luz roja. Probado científicamente para reducir imperfecciones y unificar el tono en 4 semanas (con uso diario de 6 a 8 minutos). Revitalización del Contorno de Ojos : Aplica la tecnología de frío InstaChill con 3 niveles térmicos para revitalizar, desinflamar y refrescar la mirada.

: Aplica la tecnología de frío InstaChill con 3 niveles térmicos para revitalizar, desinflamar y refrescar la mirada. Modo Mantenimiento de la Piel: Combina luz roja, azul e infrarroja profunda para prolongar y mantener el glow radiante una vez completado un ciclo de tratamiento.

¿Precio del Shark CryoGlow Clinic y CryoGlow Plus?

Ambos dispositivos cuentan con batería optimizada, diseños manos libres, apagado automático y procesos de limpieza sencillos mediante paños húmedos o componentes aptos para el mantenimiento diario, haciéndolos ideales para cualquier tipo y tono de piel.

De esta manera, Shark Beauty reafirma su compromiso con los consumidores mexicanos de ofrecer tecnología con respaldo profesional, constante y con evidencia clínica que cuida cada ángulo de la piel.

Shark CryoGlow Clinic y Shark CryoGlow Plus ya se encuentran disponibles en sharkninja.mx con un precio de lanzamiento de $14,999