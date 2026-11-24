El futuro del cuidado de la piel alcanza un nuevo nivel en México con la llegada de Shark CryoGlow Clinic y Shark CryoGlow Plus, las nuevas propuestas de Beauty Tech desarrolladas en colaboración con dermatólogos y científicos de la piel.
¿Qué es Shark CryoGlow Clinic y CryoGlow Plus?
Diseñadas para responder a distintas necesidades y momentos de uso, estas máscaras integran tecnología LED de grado clínico, tratamientos térmicos para el contorno de ojos y soluciones personalizadas para transformar la rutina diaria sin necesidad de salir de casa.
Como el modelo insignia, CryoGlow Clinic se convierte en el único sistema capaz de tratar las 8 zonas clave del envejecimiento: patas de gallo, frente, entrecejo, líneas de la sonrisa, contorno de labios, cuello, pecho y manos con el doble de potencia LED antiedad.
Shark CryoGlow Clinic: la máxima innovación para rostro y cuerpo.
Su diferenciador se encuentra en la tecnología ArcFlex Body, el primer y único panel corporal convertible de tri-mecha cuya terapia LED Regenerative Spectra Light actúa en rostro, pecho, manos y cuello por las líneas finas causadas por la postura digital.
En ensayos clínicos, el panel mostró un 32% de mejora en la apariencia de líneas del cuello en ocho semanas, mientras que el 97% de los participantes confirmó que las arrugas y pliegues de esta zona se suavizaron visiblemente tras solo seis semanas de uso.
Además, incorpora la tecnología InstaChill + InstaHeat, el primer tratamiento integrado de frío y calor para la zona subocular que desinflama, aporta luminosidad y relaja la mirada.
Su estructura con diseño Glowshell se mantiene separada de la piel para distribuir la luz de forma uniforme con un 120% más de cobertura alrededor de las áreas críticas como patas de gallo y líneas de los labios y 17 tratamientos personalizables que abarcan desde la reducción de arrugas hasta la limpieza de imperfecciones con luz azul de precisión.
Esta evidencia respalda resultados clínicos extraordinarios en el rostro: 99% de los evaluados coincidió en que la experiencia de contraste térmico ayuda a relajar la mirada y revitalizar la piel antes de descansar; una mejora del 38% en la profundidad de las arrugas en ocho semanas, 42% de reducción del acné en cuatro semanas y un 97% de los usuarios afirmando lucir una piel visiblemente más joven en solo seis semanas.
Asimismo, integra luz azul de precisión para limpiar imperfecciones y equilibrar la piel con resultados visibles en solo 4 semanas, llevando la experiencia a un nivel med-spa integral.
Con la línea Shark CryoGlow estamos redefiniendo lo que la tecnología puede hacer por la piel desde el hogar. Sabemos que los consumidores buscan opciones versátiles, efectivas y con respaldo científico.
“Al presentar nuestra máxima innovación con Shark CryoGlow Clinic para rostro y cuerpo, junto a la evolución de nuestra icónica máscara facial con Shark CryoGlow Plus, ofrecemos un ecosistema completo que se adapta tanto a quienes buscan su primer dispositivo de nivel profesional como a quienes desean una experiencia de med-spa integral”, señaló Paulina Calderón de la Barca, Brand Manager para Shark Beauty México.
Shark CryoGlow Plus: la puerta de entrada ideal al skincare LED avanzado
Entre las principales novedades de Shark CryoGlow Plus destaca la ampliación en un 120% de su cobertura de luz LED en puntos claves del rostro, como en la zona de las patas de gallo y hacia las líneas que rodeana los labios.
A través de iQLED Technology, el dispositivo utiliza una secuenciación LED tri-wick que emite luz azul de precisión (415 nm) junto con luz roja e infrarroja profunda (630–830 nm) para atender diferentes objetivos de skincare.
Por su parte, InstaChill Cold Technology incorpora dos puntos activos de enfriamiento y tres niveles de frío ajustables para ayudar a disminuir la apariencia de hinchazón y brindar una sensación refrescante en el contorno de los ojos en cuestión de minutos.
Shark CryoGlow Plus permite elegir entre cuatro modos de tratamiento diseñados por expertos, ofreciendo resultados visibles y científicamente comprobados:
- Modo Antiedad: Utiliza luz roja e infrarroja profunda. Probado científicamente para reducir la apariencia de líneas finas y reafirmar la piel en 8 semanas (con uso diario de 6 minutos).
- Limpieza de Cutis: Combina luz azul para combatir bacterias de acné e infrarroja profunda, cerrando con luz roja. Probado científicamente para reducir imperfecciones y unificar el tono en 4 semanas (con uso diario de 6 a 8 minutos).
- Revitalización del Contorno de Ojos: Aplica la tecnología de frío InstaChill con 3 niveles térmicos para revitalizar, desinflamar y refrescar la mirada.
- Modo Mantenimiento de la Piel: Combina luz roja, azul e infrarroja profunda para prolongar y mantener el glow radiante una vez completado un ciclo de tratamiento.
¿Precio del Shark CryoGlow Clinic y CryoGlow Plus?
Ambos dispositivos cuentan con batería optimizada, diseños manos libres, apagado automático y procesos de limpieza sencillos mediante paños húmedos o componentes aptos para el mantenimiento diario, haciéndolos ideales para cualquier tipo y tono de piel.
De esta manera, Shark Beauty reafirma su compromiso con los consumidores mexicanos de ofrecer tecnología con respaldo profesional, constante y con evidencia clínica que cuida cada ángulo de la piel.
Shark CryoGlow Clinic y Shark CryoGlow Plus ya se encuentran disponibles en sharkninja.mx con un precio de lanzamiento de $14,999