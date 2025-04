AXE Ceremonia: TXT envía mensaje tras la tragedia que causó la muerte de Berenice y Miguel

TXT La banda de K-Pop se presentó posterior a la tragedia en el Festival AXE Ceremonia (FB TXT)

La banda surcoreana Tomorrow X Together (TXT) se mostró conmovida por el trágico accidente en el festival AXE Ceremonia, donde dos jóvenes periodistas murieron luego de caerles una estructura no autorizada. A través de un mensaje oficial y un gesto simbólico en el aeropuerto, los integrantes expresaron su respeto hacia las víctimas.

Tragedia en festival AXE Ceremonia: el mensaje de TXT

TXT compartió un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) en el que expresó su pesar por lo ocurrido. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el trágico incidente en el festival. Nuestros pensamientos y oraciones están con los fallecidos y ofrecemos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y colegas en estos momentos difíciles”.

Horas más tarde, los cinco integrantes fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vestidos completamente de negro, un gesto que representa luto y respeto. Las imágenes de su partida se difundieron rápidamente en redes sociales, donde sus seguidores aplaudieron la empatía del grupo ante la situación.

La respuesta de TXT se sumó a las voces de otros artistas que alzaron la voz tras la tragedia. La agrupación británica Massive Attack publicó un mensaje en el que calificó las muertes como evitables, exigiendo justicia y mejores condiciones de seguridad en este tipo de eventos. Otros músicos como Nathy Peluso, Juan Cirerol, Simpson Ahuevo y el propio Meme del Real también expresaron su duelo y apoyo a las familias afectadas.

Concierto de TXT en el Festival AXE Ceremonia

Horas después del accidente, la banda surcoreana Tomorrow X Together subió al escenario principal como uno de los actos estelares del festival. La presentación no fue suspendida, pues en ese momento no se había emitido una orden oficial de cancelación. El grupo, integrado por Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai, ofreció un espectáculo que emocionó a sus fans mexicanos, muchos de los cuales desconocían la magnitud de lo que había ocurrido previamente en otra área del recinto.

El show incluyó una interpretación del tema “Eres para mí” de Julieta Venegas, una canción que acercó aún más al grupo con su audiencia local. No obstante, la alegría del debut de TXT en México se vio inevitablemente opacada por el ambiente de duelo que rodeó al festival.

Tragedia en el Parque Bicentenario: la cronología del desastre

El sábado 5 de abril, alrededor de las 17:30 horas, el Festival AXE Ceremonia 2025 se vio marcado por una tragedia. Una estructura metálica de más de 2.500 kilogramos colapsó en una zona de trabajo dentro del Parque Bicentenario, en la Ciudad de México, provocando la muerte de dos jóvenes periodistas. Las víctimas, identificadas como Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, colaboraban con el medio musical independiente Mr. Indie.

Las primeras versiones apuntan a una posible ráfaga de viento como la causa del colapso, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene una investigación activa para esclarecer tanto los aspectos técnicos como las posibles responsabilidades jurídicas. Bertha Alcalde Luján, titular de la dependencia, subrayó que el caso se abordará con celeridad para determinar quiénes fallaron en su obligación de garantizar condiciones seguras en el evento.