Alejandro Sanz contestó a Ivet Playá, la fan que lo acusó de manipulación

Alejandro Sanz e Ivet Playá El cantante español fue señalado por su fan y colaboradora luego de haber tenido una relación sentimental.

El cantante y compositor español, Alejandro Sanz, ha estado envuelto en la polémica esta semana por los señalamientos de Ivet Playá, fan y colaboradora del artista que reveló que tuvieron una relación en donde habría sido víctima de manipulación de acuerdo a sus declaraciones recientes en redes sociales. Ahora, el intérprete de “Corazón Partio” uso sus redes sociales para dar una respuesta.

Alejandro Sanz responde a Ivet Playá

Por medio de su cuenta de Instagram, Sanz colocó un mensaje para responder las acusaciones de Ivet Playá dos días después del video que ella hizo en redes sociales para hablar de la relación sentimental y laboral que sostuvieron hace años.

Mensaje de Alejandro Sanz en Instagram Alejandro Sanz responde a Ivet Playá en sus historias de Instagram.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores, te dije que no.

Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad." fue el mensaje de Sanz en sus redes sociales.

Ivet Playá acusó a Alejandro Sanz de manipulación abuso psicológico

El pasado domingo 15 de junio, Ivet Playá publicó un video en su cuenta de X donde contó su versión sobre la relación sentimental que sostuvo con Alejandro Sanz, misma que habría iniciado cuando ella tenía 19 años y siendo una fan del cantante, a quien asistió a ver en varios conciertos.

“Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano. La realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla.

No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad (…) Sus acciones han llegado a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano" fueron parte de las declaraciones de Ivet sobre Sanz.