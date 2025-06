Anne Burrell, célebre chef y personalidad de Food Network, muere a los 55 años

La reconocida presentadora y chef falleció la mañana de este 17 de junio Especial

La reconocida chef y presentadora de televisión Anne Burrell, conocida por su carisma y voz en programas como Worst Cooks in America y Secrets of a Restaurant Chef, falleció inesperadamente a los 55 años en su hogar de Brooklyn la mañana del 17 de junio de 2025, según confirmaron la cadena Food Network y su familia.

El equipo de emergencia del NYPD fue llamado aproximadamente a las 7:50 a.m. tras encontrar a Burrell “inconsciente y sin respuesta”; los paramédicos confirmaron que había fallecido en el lugar. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, y se espera el informe del médico forense.

Burrell se formó en el Culinary Institute of America y el Italian Culinary Institute for Foreigners, perfeccionando su arte en Italia antes de regresar a Estados Unidos. Su carrera incluyó un paso por prestigiosos restaurantes como Felidia en Nueva York, antes de alcanzar la fama televisiva en 2005 como sous-chef en Iron Chef America.

De 2008 a 2017 fue estrella en Secrets of a Restaurant Chef y, entre 2009 y 2024, se coronó como líder del programa Worst Cooks in America, guiando a novatos culinarios durante 27 temporadas. También participó en exitosos shows como Beat Bobby Flay, Chopped y House of Knives.

A lo largo de su carrera, Anne Burrell escribió dos libros de cocina – Cook Like a Rock Star (best-seller del NYT) y Own Your Kitchen – y se destacó por su labor filantrópica con organizaciones como City Harvest y la Juvenile Diabetes Research Foundation.

Desde Food Network, se le recordó como “una persona y talento culinario extraordinario” cuyo amor por la comida resaltaba en cada enseñanza.

El mundo gastronómico espera novedades sobre sus próximas homenajes y despedida oficial. La causa exacta de su muerte se determinará tras la autopsia correspondiente