Resultados Melate, Revancha y Revanchita 6 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4092

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 6 de agosto (Crónica Digital)

El Sorteo 4092 de Melate, Revancha y Revanchita capta la atención de miles de participantes la noche de este miércoles 6 de agosto de 2025. Con millones de pesos en juego, miles de personas aguardan con entusiasmo saber los números ganadores.

Atractivas bolsas acumuladas y la posibilidad de ganar en tres modalidades diferentes con un solo boleto hacen de esta jornada una de las más comentadas entre los aficionados a los juegos de azar.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4092?

El sorteo 4092 presenta un bolsa acumulada que alcanzó los 78.9 millones de pesos. La falta de ganadores en sorteos anteriores hizo que este premio mayor generara mayor expectación y aumentara significativamente la participación.

Una de las razones del éxito de Melate es su sistema de acumulación progresiva, que incrementa el monto disponible cada vez que no hay un ganador de primera categoría.

Este modelo no sólo mantiene el interés del público, también convierte cada edición en una oportunidad más atractiva, sobre todo al combinarse con las opciones de Revancha y Revanchita, que permiten ganar con los mismos números elegidos inicialmente.

¿Cómo se juega Melate?

Melate es un sorteo que destaca por su dinámica simple y directa. El jugador debe seleccionar entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis bolas principales y una adicional, que puede definir la obtención de premios secundarios.

Además del sorteo principal, los participantes pueden activar Revancha y Revanchita en el mismo boleto, aumentando así las posibilidades de ganar sin necesidad de elegir nuevas combinaciones. Estas modalidades extras reutilizan los números seleccionados y participan en sorteos consecutivos independientes, lo que ofrece más oportunidades en un solo intento.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4092

La Lotería Nacional transmite el desarrollo del sorteo 4092 en tiempo real mediante sus canales oficiales de YouTube y Facebook, permitiendo que miles de personas puedan seguir la revelación de los números ganadores desde sus dispositivos móviles o computadoras.

Para quienes no puedan conectarse en directo, la grabación completa está disponible en las mismas plataformas, lo que facilita revisar con calma cada detalle del evento y verificar los resultados sin perderse ningún número.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4092?

El evento del sorteo 4092 se lleva a cabo como de costumbre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Este horario se mantiene fijo los días miércoles, viernes y domingo, fechas establecidas por la Lotería Nacional para realizar las ediciones de Melate.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4092?

Los resultados oficiales del sorteo 4092, incluyendo Revancha y Revanchita, se encuentran disponibles en el portal web de la Lotería Nacional, donde se publica un resumen detallado de las combinaciones ganadoras. Además, los puntos de venta autorizados también colocan los resultados impresos en sus vitrinas para consulta pública.

Los jugadores pueden verificar de forma digital si su boleto fue premiado ingresando los números en el sistema en línea, una herramienta práctica y confiable que permite conocer de inmediato si se obtuvo algún acierto.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio por participar en el sorteo principal de Melate es de 15 pesos, y por 10 pesos adicionales se puede acceder a la modalidad de Revancha. Si se suman 5 pesos más, se activa también Revanchita, elevando el costo total a 30 pesos por las tres oportunidades.