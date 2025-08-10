Resultados Melate, Revancha y Revanchita 10 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4094

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

Este 10 de agosto de 2025 se llevó a cabo el esperado sorteo 4094 de Melate, Revancha y Revanchita, uno de los juegos de azar más populares de México. Entre emoción y esperanza, los participantes buscaron acertar la combinación ganadora que les permitiera llevarse atractivos premios.

Por lo que te presentamos los números ganadores de esta noche e información adicional para saber cómo reclamar tu premio, la transmisión en vivo del sorteo, dónde consultar resultados, entre otros datos adicionales.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4094?

Para este sorteo 4094, la bolsa acumulada alcanzó la cifra récord de 88 millones de pesos, un monto que refleja el impacto del sistema progresivo de acumulación de Melate.

La ausencia de ganadores en sorteos previos hizo que esta suma creciera notablemente, atrayendo la atención de participantes ávidos de ser los próximos afortunados.

Este mecanismo de acumulación ha sido clave para mantener el interés en Melate, ya que incrementa la cuantía del premio principal cada vez que no se entrega el premio mayor, creando así mayor emoción y expectativa entre los apostadores.

¡La emoción está en el aire con el sorteo No. 4094 de #MelateRevanchaYRevanchita❤️!

Participa por la bolsa acumulada de $88 MILLONES DE PESOS y da el paso que podría cambiar tu vida. 🤩

🎟 Juega en línea desde donde estés 👉 https://t.co/f2xeInai73 pic.twitter.com/7R2Vs932HP — Lotería Nacional (@lotenal) August 10, 2025

Números ganadores Sorteo Melate 4094

Para quienes no pudieron conectarse en directo, las grabaciones permanecen disponibles en las mismas plataformas, ofreciendo la posibilidad de revisar el sorteo con calma y confirmar los resultados sin contratiempos. Aquí te dejamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita:

Números ganadores, Sorteo Melate, Revancha y revanchita 10 de agosto Crédito: Lotería Nacional

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es sencillo y accesible para todos los públicos. El jugador debe seleccionar de seis a diez números dentro del rango del 1 al 56, esperando que durante el sorteo se extraigan seis números principales y una bola adicional, la cual puede definir premios secundarios.

Además, el boleto ofrece la opción de participar en las modalidades de Revancha y Revanchita, las cuales utilizan los mismos números elegidos en el sorteo principal, otorgando más chances de ganar sin necesidad de hacer nuevas selecciones.

Estas alternativas amplían considerablemente las oportunidades de obtener un premio y mantienen a los jugadores enganchados con cada nueva edición.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4094

La Lotería Nacional puso a disposición de la audiencia una transmisión en vivo a través de sus canales oficiales en YouTube y Facebook, permitiendo que miles de personas sigan en tiempo real el desarrollo del sorteo 4094.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4094?

El sorteo 4094 se lleva a cabo puntualmente a las 21:00 horas, horario del centro de México, respetando la programación establecida por la Lotería Nacional para los sorteos de Melate.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4094?

Los resultados oficiales del sorteo 4094, incluyendo las modalidades Revancha y Revanchita, están disponibles en la página web oficial de la Lotería Nacional, donde se publica un desglose completo y detallado de las combinaciones ganadoras. También, los puntos de venta autorizados exhiben en sus establecimientos los resultados impresos para consulta inmediata.

Para mayor comodidad, los jugadores pueden acceder a una plataforma digital que permite introducir los números del boleto y conocer al instante si resultaron ganadores, facilitando así la verificación desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo para participar en el sorteo principal de Melate es de 15 pesos. A esto se suman 10 pesos adicionales si se desea activar la modalidad de Revancha, y 5 pesos más para incluir Revanchita, totalizando 30 pesos para quienes apuestan en las tres opciones.