Lotería Nacional: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1715 HOY 17 de agosto

Este 17 de agosto la Lotería Nacional celebra su Sorteo Zodiaco 1715 que celebra los 32 años de la Nueva Viga, el primer centro distribuidor de pescados y mariscos más grande de América Latina y el segundo del mundo.

Al respecto, Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, dijo que “La Nueva Viga es el resultado de décadas de trabajo colectivo y visión compartida. Su crecimiento y consolidación han sido posibles gracias a quienes, generación tras generación, han hecho de este mercado un punto de encuentro imprescindible entre el mar y la ciudad, un espacio que alimenta a México y proyecta su riqueza gastronómica al mundo”.

Olivia Salomón Vibaldo, Directora General de la Lotería Nacional

Lista completa de resultados del Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1715

Para no perderte ni un segundo del Sorteo Zodiaco 1715 puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional?

Como cada viernes, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. Este horario se ha convertido en una tradición para quienes apuestan cada semana por cambiar su suerte de forma legal y transparente.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1715 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: