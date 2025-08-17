Resultados Melate, Revancha y Revanchita 17 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4097

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

¡Llegó la hora de conocer los resultados! Este domingo 17 de agosto el sorteo Melate, Revancha y Revanchita está de regreso para regalar miles de pesos en el concurso que tendrá lugar esta noche en la Lotería Nacional.

Como es costumbre, en Crónica les presentamos la transmisión en vivo, la información que necesitan saber sobre el concurso y, por supuesto, la combinación ganadora del sorteo 4097… ¡Mucha suerte a todos!

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4097?

En esta ocasión, el Melate 4097 puso en juego una bolsa acumulada de 104.5 millones de pesos, cifra que refleja el atractivo sistema progresivo del sorteo.

Este mecanismo incrementa el premio mayor cada vez que no se registran ganadores principales, lo que mantiene vivo el entusiasmo y la participación constante.

Números ganadores del Melate 4097

Si no tuviste la oportunidad de seguir la transmisión en tiempo real, los números ganadores son los siguientes:

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica de Melate es sencilla: cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. En el sorteo se extraen seis números principales junto a una séptima bola adicional, que resulta determinante para los premios secundarios.

Con la misma combinación elegida, los participantes pueden activar Revancha y Revanchita, modalidades que incrementan las posibilidades de obtener premios sin necesidad de generar nuevas combinaciones. De esta forma, un solo boleto puede convertirse en la llave para ganar en varias instancias de la misma noche.

¡Cuida tu boleto como si fuera un cheque al portador!

Te compartimos algunos consejos para protegerlo y asegurar tu premio en caso de ganar 💡

📖 Léelos aquí: https://t.co/ogISvQLGhL pic.twitter.com/h4RQisCyVf — Lotería Nacional (@lotenal) August 18, 2025

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4097

El sorteo Melate del 17 de agosto de 2025 fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo YouTube y Facebook.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4097?

El Melate, Revancha y Revanchita mantiene un horario fijo para sus transmisiones. El sorteo 4097 se llevó a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, respetando la programación habitual que se realiza tres veces por semana.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4097?

Los resultados oficiales del sorteo 4097 pueden revisarse en la página oficial de la Lotería Nacional, donde se publica el desglose completo de combinaciones premiadas, tanto del Melate principal como de Revancha y Revanchita.

Además, los jugadores tienen la opción de acudir a puntos de venta autorizados o de ingresar su número de boleto en la plataforma digital, la cual confirma al instante si la combinación resultó ganadora.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Aquellos que decidan incrementar sus posibilidades pueden activar Revancha por 10 pesos adicionales y Revanchita por otros 5 pesos. En total, con las tres modalidades, la inversión asciende a 30 pesos, con la ventaja de multiplicar opciones de ganar en cada sorteo.