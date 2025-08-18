Krispy Kreme lanza donas edición limitada de Harry Potter

Krispy Kreme lanza sus donas de Harry Potter En sus redes sociales, la marca de pan dulce y café hizo oficial los sabores y diseños que estarán disponibles por tiempo limitado inspirados en el mundo mágico de Harry Potter.

Toda la magia de Hogwarts llega hasta la caja de tus donas favoritas. Se trata de la nueva promoción de Krispy Kreme, que tendrá cinco sabores edición especial inspiradas en el mundo de Harry Potter. Te decimos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cómo son las donas de Harry Potter en Krispy Kreme?

Tal como se anticipó hace unos días, la marca de donas Krispy Kreme tiene una nueva edición limitada de donas. Se trata de cuatro sabores especiales relacionados a las cuatro diferentes casas de Hogwarts:

Gryffindor : Mantequilla Kreme con cubierta de galleta

: Mantequilla Kreme con cubierta de galleta Slytherin : Chocolate con crema de mantequilla verde

: Chocolate con crema de mantequilla verde Ravenclaw: Arándano glaseado

Arándano glaseado Hufflepuff: Crema de caramelo y mantequilla

Si no has decidido o no sabes cuál es tu casa, no te preocupes. También habrá una dona especial de sombrero seleccionador con el sabor sorpresa perfecto para ti.

Esta colección se suma a otras que han salido este año como los sabores italianos del verano, Liga de la Justicia, Pac-Man y Día de San Valentín.

¿Habrá donas Krispy Kreme de Harry Potter en México?

Por el momento, estos sabores están disponibles a partir de este lunes 18 de agosto en Estados Unidos. Pero sí llegarán a México. La cuenta oficial de la marca de donas en nuestro país anticipó que esta colección llegará a partir del jueves 28 de agosto para que tú también puedas disfrutar de los sabores mágicos por tiempo limitado.

“Has sido seleccionado para una deliciosa oportunidad…” ✨🍩 Tu carta ha llegado. ¿Estás listo para una dulce aventura? Algo se acerca… ¿te imaginas qué puede ser? #NoHayCorreoElDomingo



29.08.25 pic.twitter.com/M2wwvpJLeT — Krispy Kreme México (@krispykrememx) August 15, 2025

