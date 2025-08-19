Resultados Lotería Nacional 19 de agosto 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3983

Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional Este martes 19 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor No. 3983 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 19 de agosto de 2025, un evento que vuelve a despertar gran expectativa en todo México por conocer los números ganadores, incluido el premio mayor.

En esta ocasión, el sorteo tiene un significado especial al conmemorarse el 60° aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), organismo creado en 1965 por decreto presidencial, considerado un pilar en el desarrollo energético y científico del país.

¿De cuánto es el premio mayor en la Lotería Nacional este 19 de agosto?

El premio mayor del Sorteo Mayor 3983 alcanzó los 21 millones de pesos para el número afortunado con las tres series del billete completo. Quienes adquirieron únicamente una serie pudieron llevarse 7 millones de pesos, mientras que un cachito con valor de 30 pesos otorgó la posibilidad de ganar 350 mil pesos.

En total, este sorteo distribuyó 66 millones 99 mil pesos en premios y reintegros, con una bolsa repartida en 18 mil 760 premios que abarcaron desde montos millonarios hasta reintegros, ampliando las posibilidades de obtener algún beneficio.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 3983 se transmite en vivo desde el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, a través de su canal oficial de YouTube.

Como dicta la tradición, los niños gritones fueron los encargados de anunciar los números ganadores en medio de una atmósfera de expectación y emoción que se mantuvo hasta el final.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional?

El evento comienza en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), el horario habitual en que la Lotería Nacional celebra cada edición del Sorteo Mayor.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3983 están disponibles en expendios autorizados de todo el país. Asimismo, la página oficial de la Lotería Nacional habilita un verificador digital de billetes, donde basta con ingresar el número del cachito para confirmar si resultó premiado.

La institución también comparte la información en sus redes sociales y plataformas digitales, lo que garantiza un acceso confiable y oportuno para que los jugadores puedan comprobar si la fortuna les sonrió en esta edición conmemorativa.