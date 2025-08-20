Resultados Melate, Revancha y Revanchita 20 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4098

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 20 de agosto (Crónica Digital)

El Sorteo 4098 de Melate, Revancha y Revanchita se celebra este miércoles 20 de agosto de 2025, manteniendo la tradición como uno de los sorteos más esperados de la semana por parte de la Lotería Nacional.

Miles de jugadores en todo México siguen con atención la transmisión oficial, con la esperanza de convertirse en millonarios; por ello están al pendiente de los números ganadores.

La expectativa en esta edición fue mayor debido a la atractiva bolsa acumulada, que atrajo tanto a jugadores habituales como a nuevos participantes que decidieron probar suerte por primera vez.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4098?

En esta ocasión, el Melate 4098 ofreció una bolsa acumulada de 112.5 millones de pesos, cifra que refleja la fortaleza del sistema progresivo del sorteo. Este mecanismo aumenta el premio mayor cada vez que no se registran ganadores principales, manteniendo el interés y la emoción en cada edición.

¿Cómo se juega Melate?

La dinámica del juego es sencilla. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales más una séptima bola adicional, que resulta decisiva para otorgar premios secundarios.

Con la misma combinación elegida es posible activar Revancha y Revanchita, modalidades que aumentan las oportunidades de obtener premios sin necesidad de comprar un nuevo boleto. Así, una sola jugada puede convertirse en la llave para participar en tres sorteos durante la misma noche.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4098

El sorteo 4098 de Melate se transmitió en vivo el 20 de agosto a través de las plataformas digitales de la Lotería Nacional, como YouTube y Facebook.

Quienes no pudieron seguir la transmisión en tiempo real tienen la opción de consultar los números ganadores y la grabación completa en los canales oficiales en línea.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4098?

El Melate, Revancha y Revanchita mantiene su horario habitual a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Este formato de tres sorteos por semana se ha convertido en una tradición que atrae a millones de participantes dentro y fuera del país.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4098?

Los resultados oficiales del Melate 4098 se encuentran disponibles en el portal de la Lotería Nacional, donde se publica el detalle completo de combinaciones premiadas en Melate, Revancha y Revanchita.

Además, los jugadores pueden validar sus boletos en los puntos de venta autorizados o ingresando su número en la plataforma digital, que confirma de inmediato si la combinación resultó ganadora.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

Participar en Melate tiene un costo de 15 pesos por boleto. Si el jugador decide activar Revancha, la inversión aumenta 10 pesos, y al sumar Revanchita son 5 pesos más. En total, con las tres modalidades, el costo asciende a 30 pesos, lo que multiplica las oportunidades de ganar en cada edición.