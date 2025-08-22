Resultados Melate, Revancha y Revanchita 22 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4099

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 22 de agosto (Crónica Digital)

El sorteo 4099 de Melate, Revancha y Revanchita se celebra este viernes 22 de agosto de 2025, reafirmándose como una de las tradiciones más esperadas por los jugadores de la Lotería Nacional.

Con una bolsa millonaria en juego, miles de participantes se mantiene a la expectativa de la transmisión oficial con la esperanza de acertar la combinación ganadora y cambiar su destino con los números ganadores.

La expectativa en esta edición creció debido al acumulado, que atrajo tanto a participantes habituales como a nuevos jugadores interesados en aprovechar el atractivo sistema progresivo que caracteriza a este sorteo.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4099?

El Melate 4099 presentó una bolsa acumulada de 119.3 millones de pesos, cifra que demuestra el éxito de su sistema progresivo. Este mecanismo incrementa el premio mayor cada vez que no hay ganadores en la categoría principal, generando mayor interés y manteniendo la emoción en cada edición.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica de Melate es sencilla y accesible para todo tipo de jugadores. Cada boleto permite elegir entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo, se extraen seis números principales más una séptima bola adicional, que puede marcar la diferencia al otorgar premios secundarios.

Con esta misma combinación, los participantes pueden activar las modalidades Revancha y Revanchita, que ofrecen oportunidades adicionales de ganar sin necesidad de adquirir un nuevo boleto. Así, una sola apuesta puede competir en tres sorteos en una misma noche.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4099

El sorteo 4099 de Melate se transmite en vivo este 22 de agosto a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional en plataformas digitales como YouTube y Facebook.

Quienes no puedan ver el evento en tiempo real tienen disponible la grabación completa y los números ganadores en los medios oficiales.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4099?

Melate, Revancha y Revanchita mantienen su horario tradicional a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4099?

Los resultados completos del Melate 4099 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, donde se publican los detalles de todas las combinaciones ganadoras. Los participantes también pueden validar sus boletos en puntos de venta autorizados o ingresar su número de jugada en la plataforma digital, que confirma al instante si hay premios obtenidos.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Si se activa la opción de Revancha, el precio aumenta 10 pesos, y al sumar Revanchita son 5 pesos adicionales. En total, una apuesta completa con las tres modalidades cuesta 30 pesos, ofreciendo más oportunidades de ganar en cada edición.