Resultados Melate, Revancha y Revanchita 24 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4100

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

Este domingo se lleva a cabo un sorteo más del sorteo Melate, Revancha y Revanchita en su edición 4100. Para este domingo se espera un premio bastante alto para todos los participantes.

Para todos aquellos que ya tienen su ‘cachito’, les deseamos buena suerte. Mientras tanto, en Crónica les dejamos todo lo que tienen que saber sobre este sorteo, desde la transmisión en vivo, los resultados finales, cómo cobrar tu premio, entre otros datos importantes.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4100?

El Melate 4100 presentó una bolsa acumulada de 127.7 millones de pesos, cifra que demuestra el éxito de su sistema progresivo. Este mecanismo incrementa el premio mayor cada vez que no hay ganadores en la categoría principal, generando mayor interés y manteniendo la emoción en cada edición.

Números ganadores del Melate 4100

Quienes no puedan ver el evento en tiempo real tienen disponible la grabación completa y los números ganadores en los medios oficiales. Aquí en Crónica también te los presentamos:

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica de Melate es sencilla y accesible para todo tipo de jugadores. Cada boleto permite elegir entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo, se extraen seis números principales más una séptima bola adicional, que puede marcar la diferencia al otorgar premios secundarios.

Con esta misma combinación, los participantes pueden activar las modalidades Revancha y Revanchita, que ofrecen oportunidades adicionales de ganar sin necesidad de adquirir un nuevo boleto. Así, una sola apuesta puede competir en tres sorteos en una misma noche.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4100

El sorteo 4100 de Melate se transmitió en vivo este 24 de agosto a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional en plataformas digitales como YouTube y Facebook.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4100?

Melate, Revancha y Revanchita mantienen su horario tradicional a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4100?

Los resultados completos del Melate 4100 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, donde se publican los detalles de todas las combinaciones ganadoras. Los participantes también pueden validar sus boletos en puntos de venta autorizados o ingresar su número de jugadas en la plataforma digital, que confirma al instante si hay premios obtenidos.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Si se activa la opción de Revancha, el precio aumenta 10 pesos, y al sumar Revanchita son 5 pesos adicionales. En total, una apuesta completa con las tres modalidades cuesta 30 pesos, ofreciendo más oportunidades de ganar en cada edición.