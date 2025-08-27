Resultados Melate, Revancha y Revanchita 27 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 4101

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 27 de agosto (Crónica Digital)

El sorteo 4101 de Melate, Revancha y Revanchita se lleva a cabo este miércoles 27 de agosto de 2025, consolidándose como uno de los eventos más esperados por los miles de personas que están a la expectativa de conocer los números ganadores.

Con millones en juego, la expectativa por conocer los resultados mantiene a miles de participantes atentos a la transmisión oficial, con la ilusión de cambiar su suerte gracias a la combinación correcta.

La emoción de esta edición aumentó notablemente debido al acumulado del premio mayor, que atrae tanto a jugadores habituales como a quienes se acercan por primera vez, seducidos por el sistema progresivo que caracteriza a Melate.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4101?

En esta edición, la bolsa acumulada alcanzó los 136.3 millones de pesos, reflejando la eficacia del sistema progresivo de Melate. Cada vez que no hay un ganador en la categoría principal, el premio mayor se incrementa, lo que genera mayor expectación y convierte cada sorteo en una oportunidad única de obtener un premio millonario.

¿Cómo se juega Melate?

La dinámica de Melate es sencilla y accesible para todos los jugadores. Cada boleto permite elegir entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales más una séptima bola adicional, que puede definir premios secundarios.

Además, la misma combinación puede participar en las modalidades Revancha y Revanchita, lo que ofrece oportunidades adicionales de ganar sin necesidad de adquirir un nuevo boleto. De esta manera, una sola jugada puede competir en tres sorteos simultáneamente.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4101

El sorteo 4101 de Melate se transmite en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo plataformas digitales como YouTube y Facebook.

Para quienes no puedan seguir la transmisión en tiempo real, la grabación completa y los números ganadores están disponibles en los medios oficiales.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4101?

Melate, Revancha y Revanchita se realizaron en su horario habitual: 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4101?

Los resultados completos del Melate 4101 pueden consultarse en el sitio web oficial de la Lotería Nacional, donde se publican todas las combinaciones ganadoras. Los participantes también pueden validar sus boletos en puntos de venta autorizados o ingresar su número de jugada en la plataforma digital, que confirma al instante si existe un premio.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de un boleto de Melate es de 15 pesos. Si se activa la opción Revancha, el precio aumenta 10 pesos, y al sumar Revanchita, se agregan 5 pesos más. Así, una apuesta completa con las tres modalidades tiene un valor total de 30 pesos, ofreciendo mayores oportunidades de ganar en cada sorteo.