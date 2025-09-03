Resultados Melate, Revancha y Revanchita 3 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4104

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 3 de septiembre (Crónica Digital)

El sorteo 4104 de Melate, Revancha y Revanchita se lleva a cabo este miércoles 3 de septiembre de 2025, generando gran expectativa entre miles de jugadores en todo México que esperan el momento en que se den a conocer los números ganadores.

Con un premio acumulado millonario, el sorteo 4104 se posicionó como uno de los más atractivos de la semana, consolidando la tradición de la lotería como un juego de azar que emociona a todas las generaciones.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4104?

El Melate 4104 sorprendió a los participantes con un premio principal de 158.5 millones de pesos. Gracias al sistema progresivo de Melate, la cantidad aumenta en cada sorteo sin ganador, lo que mantiene el interés de quienes participan semana a semana y alimenta la emoción de la expectativa.

Este monto refuerza la popularidad del sorteo y atrae tanto a jugadores habituales como a quienes se animan a probar su suerte por primera vez.

¿Cómo se juega Melate?

El juego de Melate es sencillo y accesible para todo tipo de jugadores. Cada boleto permite seleccionar de seis a diez números del 1 al 56. En el sorteo se extraen seis números ganadores más una bola adicional, que puede otorgar premios secundarios.

Además, el mismo boleto puede participar en Revancha y Revanchita, ofreciendo más oportunidades de ganar sin necesidad de comprar jugadas adicionales. Esto significa que una sola combinación puede aspirar a premios en tres sorteos distintos.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4104

Los resultados del sorteo 4104 de Melate, Revancha y Revanchita se transmiten en vivo por los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su sitio web y plataformas de redes sociales como YouTube y Facebook.

Para quienes no siguieron la transmisión en tiempo real, los números ganadores quedaron disponibles en los medios oficiales, permitiendo a los jugadores revisar los resultados cuando lo deseen.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4104?

El sorteo de Melate, Revancha y Revanchita 4104 se lleva a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, siguiendo la tradición de los sorteos nocturnos de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4104?

Los participantes pueden verificar los resultados completos en el portal oficial de la Lotería Nacional o en puntos de venta autorizados. Además, el verificador en línea permite confirmar de manera inmediata si un boleto resultó premiado, ofreciendo comodidad y seguridad a los jugadores.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de Melate es de 15 pesos por boleto. Agregar la opción Revancha tiene un valor adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. De esta manera, con una inversión total de 30 pesos, un jugador puede participar simultáneamente en los tres sorteos, aumentando sus probabilidades de ganar un premio millonario.