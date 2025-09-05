¿A qué hora canta Karol G hoy y dónde ver en vivo su show en partido de NFL Chiefs vs Chargers?

Karol G La cantante colombiana se presenta hoy en el partido de la NFL

El partido entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers enfrenta a dos de los mariscales más talentosos de la liga, Patrick Mahomes y Justin Herbert, pero también marca un momento importante para la música latina con la presentación de Karol G en el show de medio tiempo, un acontecimiento que fusiona el poder del deporte con la música latina a nivel mundial.

La artista colombiana subirá al escenario para convertirse en la primera cantante latina que protagoniza un medio tiempo de la NFL en Sudamérica y todos los detalles se podrían seguir en vivo hoy.

Con este logro, Karol G, protagonista de la canción Si Antes Te Hubiera Conocido ,consolida su posición como referente global de la música, llevando su estilo y energía a millones de fanáticos de la NFL alrededor del planeta.

Su llegada a São Paulo ya generó revuelo. La intérprete compartió con sus seguidores en un improvisado encuentro en el que regaló abrazos, fotos y autógrafos. Además, se sumergió en la cultura local vistiendo la camiseta de la selección brasileña y ondeando una bandera personalizada, gestos que conquistaron las redes sociales.

¿A qué hora canta Karol G en el Chiefs vs Chargers de la NFL hoy?

El show de Karol G está programado para el medio tiempo del partido, entre las 19:20 y 19:45 pm (hora del centro de México).

¿En qué canal pasan el concierto de Karol G en el Chiefs vs Chargers en vivo?

La presentación podrá disfrutarse en vivo a través de YouTube, en lo que será la primera transmisión oficial de la NFL en esa plataforma digital, lo que garantiza un alcance global sin precedentes.

Chiefs vs Chargers

Más allá de la música, el partido entre Chiefs y Chargers será clave para el arranque de la temporada. Kansas City llega con la misión de reponerse tras caer en el Super Bowl LIX frente a los Philadelphia Eagles, mientras que Los Angeles buscará cortar una racha de siete derrotas consecutivas ante su rival divisional.

Música, cultura y NFL: un evento sin precedentes

La jornada tendrá un ambiente multicultural inigualable. Junto a Karol G, la cantante brasileña Ana Castela entonará el himno nacional de Brasil y el saxofonista Kamasi Washington interpretará el himno de Estados Unidos, aportando un toque artístico que complementa la experiencia deportiva.