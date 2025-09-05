Resultados Lotería Nacional 5 de septiembre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2858

Sorteo Superior 2858 de la Lotería Nacional Este viernes 5 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2858 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este viernes 5 de septiembre de 2025, captando la atención de miles de personas en todo México, quienes esperan conocer los números ganadores, incluido el del premio mayor.

Con una bolsa millonaria en juego, esta edición conmemorativa es dedicada al 80 aniversario de los Estudios Churubusco Azteca, un emblema de la cinematografía nacional que ha dado vida a más de tres mil producciones desde 1945.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2858?

En esta edición, el premio mayor ascendió a 17 millones de pesos, dividido en dos series. Quienes adquirieron ambas series del número ganador obtuvieron el monto completo, mientras que los compradores de una sola serie se llevaron la mitad.

Un cachito, disponible por 40 pesos, permitió aspirar hasta 425 mil pesos, mientras que una serie completa tuvo un costo de 800 pesos y las dos series 1,600 pesos. De esta forma, la Lotería Nacional mantiene opciones accesibles para todos los jugadores que buscan cambiar su destino con la suerte de su lado.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El evento se desarrolló en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los emblemáticos Niños Gritones anunciaron los premios en directo. La transmisión en vivo pudo seguirse a través del canal oficial de YouTube de la institución.

Quienes no estuvieron presentes durante la ceremonia, pueden revivirla en los canales digitales oficiales de la Lotería Nacional, lo que permite confirmar resultados y verificar boletos en cualquier momento.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2858 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior mantiene su horario habitual de los viernes a las 20:00 horas. Esta cita semanal reúne a una amplia comunidad de jugadores que esperan con entusiasmo el anuncio de los números ganadores, convirtiéndose en un momento de tradición y esperanza en todo el país.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2858 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del sorteo ya se encuentran disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, que cuenta con una herramienta de verificación digital para revisar boletos de manera sencilla y segura. Asimismo, los números premiados están publicados en expendios autorizados a nivel nacional, garantizando confianza y transparencia en el proceso.

Con esta edición, la Lotería Nacional reafirma su compromiso con los jugadores, recordando que la suerte puede llegar en cualquier momento a quienes participan de forma responsable.