Resultados Melate, Revancha y Revanchita 7 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4106

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

El sorteo 4106 de Melate, Revancha y Revanchita encendió la expectativa este domingo 7 de septiembre de 2025, cuando miles de jugadores en todo México aguardaban con ilusión los números ganadores.

Como cada fin de semana, la Lotería Nacional abrió la posibilidad de que la suerte cambiara la vida de más de uno, ya sea con el premio mayor de Melate o con las oportunidades extra que ofrecen Revancha y Revanchita. Aquí te compartimos los resultados oficiales y todo lo que necesitas saber para comprobar si tu boleto fue el afortunado.

Resultados Melate 4106: Números ganadores del 7 de septiembre 2025 | Premio 174.3 millones

Si ya tienes tu cachito en unas horas te daremos a conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4106?

En esta ocasión, el premio mayor del Melate 4106 alcanzó los 174.3 millones de pesos, una cifra que atrajo tanto a participantes frecuentes como a quienes buscaban tentar a la suerte por primera vez. Este monto, resultado del sistema progresivo del sorteo, se incrementa cada vez que no hay un ganador principal, lo que mantiene el interés y la expectativa en cada nueva edición.

Cómo jugar Melate 4106 y maximizar tus oportunidades en Revancha y Revanchita

La mecánica de Melate es sencilla y accesible. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. En el sorteo se extraen seis números principales más una séptima bola adicional, que otorga premios secundarios.

Con un solo boleto también es posible jugar Revancha y Revanchita, sin necesidad de adquirir jugadas extra. Esto significa que la misma combinación de números ofrece tres oportunidades distintas de ganar, aumentando las posibilidades de obtener un premio significativo.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4106

El sorteo 4106 se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su página web y redes sociales como YouTube y Facebook.

¿A qué hora fue el sorteo de Melate 4106?

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4106 se realizó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, respetando el horario habitual de los sorteos nocturnos de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4106?

Los jugadores pueden verificar sus resultados en el portal oficial de la Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados o utilizando el verificador en línea, una herramienta práctica que permite saber al instante si un boleto resultó premiado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participación es de 15 pesos por boleto en Melate. Para quienes deseen aumentar sus opciones, la Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos, mientras que la Revanchita suma 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, los participantes tienen la posibilidad de entrar en los tres sorteos de manera simultánea y competir por atractivos premios millonarios.