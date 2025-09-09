La Casa Blanca lanza un nuevo Labubu... ¡inspirado en migrante guatemalteco!

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X e Instagram Publicaron una imagen de un Labubu, muñeco chino que tiene una gran popularidad internacional.
Esta imagen titulada “Deported Edition Labubu” (Labubu de edición deportada) representaba a un inmigrante detenido, esposado y con la leyenda depredador sexual arrestado por ICE’ (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)
WTF. Maybe Labubus are demonic. 👹 pic.twitter.com/emLoU6nDHQ— The White House (@WhiteHouse) September 8, 2025
Dicha ilustración corresponde a la imagen de Cristian Soto Galeano, ciudadano guatemalteco con enanismo, quien fue detenido el pasado lunes por el ICE en Nueva Orleans y fue sentenciado a dos años de prisión por “comportamiento indecente” hacia un menor de edad.
El diseño utilizado de Labubu, peluche coleccionable con forma de monstruo pequeño diseñado por la compañía Pop Mart de Honk Kong, que este año estima una venta de 1 mil MDD.
Trump publicó apenas el domingo una imagen en su cuenta de Truth Social con la leyenda ‘Chipocalypse Now’ para advertir del despliegue de fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y agentes del ICE en Chicago.