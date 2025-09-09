Resultados Lotería Nacional 9 de septiembre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3986

Sorteo Mayor 3986 de la Lotería Nacional Este martes 9 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3986 de la Lotería Nacional se celebra la noche de este martes 9 de septiembre de 2025 y captando la atención de miles de participantes que siguen la transmisión en vivo para conocer los números ganadores.

En esta edición, la institución rinde homenaje a la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional del 9 de septiembre?

El billete ganador del Sorteo Mayor 3986 otorga un premio de 21 millones de pesos en su serie completa. Cada una de las tres series entregó 7 millones de pesos, y quienes participaron con un cachito de 30 pesos tuvieron la posibilidad de llevarse 350 mil pesos.

En conjunto, la Lotería Nacional distribuyó más de 66 millones de pesos en premios y reintegros, alcanzando un total de 18,760 beneficios repartidos entre los participantes. Este atractivo monto consolidó al Sorteo Mayor 3986 como uno de los más esperados del año.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Mayor 3986 de la Lotería Nacional

El evento se desarrolla en el emblemático salón principal de la Lotería Nacional en la Ciudad de México y pudo seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube.

La transmisión permite a los participantes conocer en tiempo real el número afortunado del premio mayor, con el inconfundible canto de los niños gritones que mantiene viva la tradición de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3986 de la Lotería Nacional?

La ceremonia da inicio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el horario habitual de los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3986 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales se encuentran disponibles en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y también pueden verificarse en el portal digital mediante el verificador de billetes. Esta herramienta permite confirmar en cuestión de segundos si un número obtuvo premio.

Adicionalmente, la institución difunde la lista de ganadores a través de sus redes sociales y plataformas digitales, asegurando que los participantes tengan acceso confiable y oportuno a la información.