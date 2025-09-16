Joven denuncia agresiones xenofóbicas en el festival Cordillera: “Eres una piojosa”

Momento exacto en el que una joven sufre de acoso por parte de una pareja en el festival Cordillera Especial

Este fin de semana se llevó a cabo el Festival Cordillera, en Bogotá Colombia, un festival que reunió miles de espectadores artistas reconocidos, pero que también generó uno de los casos más comentados en las últimas horas: una joven denunció a través de redes sociales a una pareja que la agredió física y verbalmente, a lo que ella llamó una agresión xenófobica

En el video publicado por la afectada se le ve saliendo de dicho festival. Mientras camina, la pareja sigue increpándola con insultos como “Vete a tu país” o llamándola “veneca piojosa”, expresiones con una carga de odio, racismo y clasismo que buscar humillar y excluir.

Incluso, la mujer agresora establece contacto físico con la agredida tomando su pelo para continuar la agresión. El video rápidamente se hizo viral y usuarios defendieron el respeto por las personas extranjeras, aunque también hubo usuarios que continuaron con la ola de hate hacia la afectada.

Una joven denunció en redes sociales haber sufrido maltrato al salir del Festival Cordillera en Bogotá. Señaló que fue atacada por una “pareja xenófoba y clasista” tras asistir al evento. pic.twitter.com/mlI6fhJYxO — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 16, 2025

Identifican a presuntos agresores

Tan pronto se hizo viral el video de este acoso, usuarios de internet no tardaron en identificar a los implicados de la agresión como Diana Rocío Daza Robles y Juan Carlos Ceron Barreto, ambos empleados de la compañía Keralty.

De acuerdo con la versión de la afectada, la mujer acosadora también agredió a otra mujer que la acompañaba y cuestionó de manera despectiva el que estuvieran en aquella zona del festival:

“Es que yo soy VIP, ¿ustedes qué son? Ustedes son del pueblo, del pueblucho, unas populares. Eso nos pasa por mezclarnos”.

No obstante, la agredida señaló que ella pertenecía al staff del festival. No obstante, la acosadora, ya ha publicado en su cuenta de X post en los que pide relatar su versión de los hechos, pero reforzando su posicionamiento respecto a los comentarios que emitió.

Captura de pantalla Vía X

Hasta el momento, el video ya suma más de un millón de reproducciones, por lo que el debate ahora gira en torno a los actos discriminatorios y clasistas por parte de los ciudadanos colombianos hacia los venezolanos.