Desaparece en México B-King, expareja de Marcela Reyes; la DJ pide ayuda para localizarlo

B-King Bayron Sánchez Salazar desapareció en México

El cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México.

El artista, de 31 años y expareja de la DJ Marcela Reyes, fue visto por última vez el martes 16 de septiembre en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, tras salir de un gimnasio en compañía del también artista Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown. Ambos permanecen desaparecidos.

De acuerdo con las primeras versiones, Sánchez y Herrera acudieron a un gimnasio ubicado en Masaryk alrededor de las 4 de la tarde. Desde entonces, no volvieron a comunicarse con sus allegados. Ya se emitió la ficha de búsqueda y se activaron los protocolos correspondientes, de acuerdo a sus amigos y seres queridos que han difundido la imagen en redes sociales.

Marcela Reyes pide apoyo para localizar a B-King

A través de redes sociales, la reconocida DJ Marcela Reyes pidió apoyo urgente para dar con el paradero de su expareja. En sus historias de Instagram solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro y de la Cancillería de Colombia, además de difundir la ficha oficial de desaparición emitida en México.

“Por favor, necesitamos ayuda para encontrarlo. No sabemos nada desde el martes”, expresó Reyes, quien mantiene comunicación constante con la familia del artista.

Su hermana, Estefanía Sánchez, también difundió un mensaje en el que confirma que la última vez que habló con Bayron fue el día de su desaparición, cuando él le informó que iría al gimnasio. Según el reporte oficial, en ese momento vestía una camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color.

Buscan a B-King en México

La desaparición de B-King generó una ola de mensajes en redes sociales. La influencer Angie Miller pidió no generar rumores: “Hay dos familias desesperadas que esperan noticias. Lo importante es difundir y ayudar en la búsqueda”.

La madre de B-King, visiblemente afectada, compartió un mensaje de esperanza: “Le pido a Dios que me devuelva a mi hijo sano y salvo. Solo Él sabe el dolor que siento en este momento”.

¿Quién es B-King?

Originario de Norte de Santander y criado en Medellín, Bayron Sánchez se consolidó en la escena musical urbana en su país y viajó a México para mostrar su música en diversas presentaciones.

En su última publicación en Instagram, realizada un día antes de su desaparición, agradeció al público mexicano tras un concierto en la capital: “Muchas gracias, mi México lindo y querido. Me siento contento y agradecido”.

Amigos y familiares permanecen atentos a la evolución de la investigación. Mientras continúan multiplicando esfuerzos en redes sociales para localizarlo.