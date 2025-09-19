Resultados Melate, Revancha y Revanchita 19 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4111

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 19 de septiembre (Crónica Digital)

El sorteo 4111 de Melate, Revancha y Revanchita se llevó a cabo este viernes 19 de septiembre de 2025, con miles de participantes a la expectativa de los números ganadores que podrían cambiarles la vida. La Lotería Nacional celebró esta edición con una bolsa millonaria que despertó gran interés en todo el país.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4111?

En esta ocasión, la bolsa acumulada del Melate 4111 alcanzó los 210.7 millones de pesos, lo que convirtió al sorteo en uno de los más atractivos del mes.

Este monto se generó gracias al sistema progresivo característico de Melate, que incrementa el premio principal cada vez que no aparece un ganador en la primera categoría. Con ello, las expectativas crecieron semana tras semana, atrayendo a miles de apostadores que buscaban llevarse la fortuna acumulada.

¿Cómo se juega Melate?

La dinámica de Melate es sencilla y accesible. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional llamada “complementaria”, que abre la posibilidad de acceder a premios secundarios.

Una de las mayores ventajas de este juego es que con un mismo boleto se puede participar también en Revancha y Revanchita, sin necesidad de adquirir otro comprobante. De esta manera, la misma combinación de números ofrece tres oportunidades distintas de obtener premios millonarios, lo que aumenta el atractivo entre los jugadores frecuentes y ocasionales.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4111

El desarrollo del sorteo fue transmitido en directo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo la página web, YouTube y Facebook. La transmisión en vivo permitió que los participantes sigan el momento en que se revelen los números ganadores.

Quienes no tuvieron la oportunidad de presenciarlo en tiempo real cuentan con la posibilidad de revisar la grabación o consultar los números publicados en las plataformas oficiales. A continuación, te los presentamos:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 19 de septiembre Lotería Nacional

¿A qué hora fue el sorteo de Melate 4111?

El sorteo 4111 de Melate, Revancha y Revanchita comienza puntualmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, siguiendo el horario habitual de las ediciones nocturnas. Con este formato, la Lotería Nacional mantiene un espacio fijo que ya forma parte de la rutina de los jugadores que semana tras semana prueban su suerte.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4111?

Los resultados oficiales del Melate 4111 pueden revisarse en la página de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados de venta de boletos y también mediante el verificador digital disponible en línea.

Esta herramienta ofrece la ventaja de ingresar el número de folio y confirmar de inmediato si un cachito resultó premiado, garantizando certeza y agilidad para todos los jugadores.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de un boleto de Melate es de 15 pesos, lo que lo convierte en una de las apuestas más accesibles dentro de los sorteos con premios millonarios. Para quienes buscan ampliar sus posibilidades, la Revancha puede añadirse por 10 pesos y la Revanchita por 5 pesos más.

De esta manera, con una inversión total de 30 pesos, los participantes tienen la oportunidad de jugar en las tres modalidades y aspirar a premios acumulados que superan los cientos de millones de pesos.