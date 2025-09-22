Estrenos de Xbox del 22 al 26 de septiembre: terror, deportes y clásicos renovados

Sillent Hill F

La última semana de septiembre llega con una ola de lanzamientos en Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC y Game Pass, mostrando la fuerza y diversidad de la plataforma. Entre las propuestas más esperadas se encuentra EA Sports FC 26, que debutará el 26 de septiembre con la promesa de un sistema de juego mejorado y experiencias más auténticas en sus modos Carrera, Football Ultimate Team y Clubs.

El fútbol no será la única apuesta: el 25 de septiembre aterriza Silent Hill f, una nueva entrega de la mítica saga de terror que ahora se sitúa en el Japón de los años 60, con atmósferas perturbadoras y acertijos que pondrán a prueba la mente de los jugadores.

El mismo día, la acción sangrienta llega con Hotel Barcelona, un sidescroller en 2.5D en el que cada muerte se transforma en un aliado espectral. Este título, firmado por grandes referentes del género, promete ser una experiencia impredecible y frenética.

La velocidad también tiene lugar en la agenda: Sonic Racing: CrossWorlds propone carreras online y offline con autos personalizables, gadgets desbloqueables y objetos potenciadores para competir en grande contra rivales de todo el mundo.

Regresos esperados y nuevas propuestas

El 23 de septiembre se lanzan varias joyas para distintos públicos. Slime Rancher 2 llega en su versión completa, llevando a Beatrix LeBeau a nuevas aventuras en Rainbow Island, un lugar lleno de slimes carismáticos y misterios por resolver. Ese mismo día, los amantes del horror cósmico podrán sumergirse en Forgive Me Father 2, inspirado en la obra de H.P. Lovecraft, mientras los seguidores de la fantasía disfrutarán de Kingdom Shell – White Temple Edition y Radiant: Guardians of Light, ambos con mecánicas de combate desafiantes y exploración cooperativa.

Los estrenos continúan el 24 de septiembre con títulos pensados para la creatividad y la observación, como Edgar Poe: Hidden Objects Game, basado en La caída de la Casa Usher, o Ink Enigma: Hidden Object Challenges, un juego que convierte cada página ilustrada en un reto visual. Para quienes prefieren la acción arcade, Full Throttle Parking ofrece carreras basadas en física, mientras que Emerald Huntress desafía con plataformas intensas y secretos por descubrir.

Ese mismo día también destacan propuestas más relajadas como Meow Moments: Celebrating Beats & Books, que mezcla arte y objetos ocultos en un entorno acogedor, o el simpático Bunny Pit Stop, donde un conejo mecánico organiza un taller automotriz lleno de lógica y caos.

Deportes, nostalgia y creatividad en la recta final

El 26 de septiembre marca el cierre de la semana con un abanico de títulos de gran peso. Además de EA Sports FC 26, llegan opciones para todos los gustos:

NBA Bounce , un juego de baloncesto optimizado para Series X|S que permite elegir entre 30 equipos de la NBA y competir en canchas temáticas con jugadas espectaculares.

, un juego de baloncesto optimizado para Series X|S que permite elegir entre 30 equipos de la NBA y competir en canchas temáticas con jugadas espectaculares. Pac-Man World 2 Re-Pac , una versión remasterizada que revive la clásica aventura de PAC-MAN contra Spooky y los fantasmas.

, una versión remasterizada que revive la clásica aventura de PAC-MAN contra Spooky y los fantasmas. Napoleon Maiden Episode 1 , una historia alternativa que mezcla la Francia revolucionaria con poderes sobrenaturales.

, una historia alternativa que mezcla la Francia revolucionaria con poderes sobrenaturales. Crystal Veins , un título de plataformas en 2D protagonizado por un minero atrapado bajo tierra.

, un título de plataformas en 2D protagonizado por un minero atrapado bajo tierra. Liquid Cat, una original propuesta en la que un gato sólido y líquido alterna entre formas para superar niveles de acción y lógica.

La recta final también incluye juegos peculiares como Airborne Justice, un arcade aéreo en cooperativo; My Horse Stories, que invita a vivir una narrativa ecuestre en Kentucky; y Giant Rush, donde el tamaño del personaje define la acción en pantalla.

Con más de 30 estrenos entre el 22 y el 26 de septiembre, Xbox cierra el mes con una oferta diversa que combina grandes franquicias, títulos independientes y experiencias narrativas innovadoras. Ya sea que busques horror, deporte, velocidad o aventuras atípicas, esta semana la consola de Microsoft tiene algo que ofrecer a cada tipo de jugador.