iPhone 17: así es su polémico defecto que usuarios llaman scratchgate

Scrachtgate de iPhone 17 Usuarios han documentado la facilidad con la que el dispositivo se raya y se maltrata.

El iPhone 17 de Apple salió al mercado hace apenas unos días luego de generar gran expectativa con sus avances en diseño, función y aplicación de Inteligencia Artificial. Sin embargo, usuarios en diferentes partes del mundo están expresando su molestia debido a un particular defecto que ya se ha bautizado como el “Sratchgate”.

¿Qué es el Scratchgate del iPhone 17?

Por medio de sus redes sociales, personas que han comprado el modelo más reciente del teléfono inteligente de Apple están manifestando su enojo debido a que la parte dorsal del teléfono se está rayando con extrema facilidad.

Algunas personas incluso han reportado que los rayones y el desprendimiento de la pintura se han generado a menos de 24 horas de la compra, generando molestia y serios cuestionamientos a la calidad del teléfono, ya que esto ha ocurrido también en las versiones Pro y Pro Max.

El iPhone 17 Pro Max tiene un problema #scratchgate pic.twitter.com/n0MpF4pdQn — Federico Ini (@fechu) September 21, 2025

¿De qué está hecho el iPhone 17?

El iPhone 17 está fabricado con un chasis de aluminio unibody y cuenta con protección de Ceramic Shield 2 en la parte frontal, mientras que la trasera también incorpora Ceramic Shield para mayor resistencia. Apple destacó que estos dispositivos fueron diseñados con un enfoque en la sustentabilidad, ya que aproximadamente el 30 % de sus materiales son reciclados.

La carcasa de aluminio, por ejemplo, incluye un 50 % de contenido reciclado. Asimismo, los imanes del dispositivo emplean tierras raras completamente recicladas.