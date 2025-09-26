Resultados Melate, Revancha y Revanchita 26 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4114

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

El Melate volvió a emocionar a millones de jugadores en todo México con su sorteo de este 26 de septiembre de 2025, el número 4114. Como cada semana, la expectativa fue grande: desde quienes juegan por tradición hasta aquellos que prueban suerte por primera vez, todos con la ilusión de cambiar su vida de un momento a otro.

En esta edición, además del Melate clásico, también estuvieron en juego la Revancha y la Revanchita, dos oportunidades extra que mantienen viva la esperanza incluso si el primer resultado no favorece.

Antes de conocer los números ganadores, vale la pena recordar que cada sorteo no solo trae sueños de fortuna, sino también historias de emoción, supersticiones y hasta cábalas que miles de jugadores comparten.

¿Cuáles son los números ganadores del Sorteo Melate 4114?

¿Ya tienes listo tu ‘chachito’? En unos momentos daremos a conocer los números ganadores de este viernes 26 de septiembre.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4114?

El Melate 4114 alcanza una bolsa acumulada de 232.7 millones de pesos, cifra que despertó gran interés entre los jugadores. Este monto surgió gracias al esquema progresivo del sorteo, que incrementa el premio principal cada vez que no aparece un ganador en la primera categoría.

Con el paso de las semanas, la cifra millonaria se convierte en un atractivo irresistible para quienes buscan cambiar su vida con un golpe de suerte.

¡Últimas horas para entrarle a la suerte! ⏰

El #MelateViernes No. 4114 trae una bolsa acumulada de más de $232.7 MILLONES 😱

Compra tu boleto antes de las 21:00 hrs y atrévete a ganar en grande.

🎟️ Juega en línea 👉 https://t.co/T1aQNOCIZ4#GanasTúGanaMéxico pic.twitter.com/jA9wkqXly8 — Lotería Nacional (@lotenal) September 26, 2025

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4114

El sorteo 4114 se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo el sitio web, YouTube y Facebook. Así, los participantes podrán seguir el momento exacto en que se den a conocer los números ganadores.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es práctico y emocionante. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional llamada “complementaria”, que abre la puerta a premios secundarios.

Lo más llamativo es que el mismo boleto permite participar en Revancha y Revanchita, sin necesidad de comprar otro. Esto multiplica las oportunidades de ganar y mantiene el interés de quienes participan semana tras semana.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4114?

El Melate 4114, junto con Revancha y Revanchita, comenzó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, respetando el horario habitual de las ediciones nocturnas. Con esta programación constante, el sorteo se ha convertido en una cita esperada por miles de jugadores que cada semana buscan la fortuna.

¡La oportunidad de ser millonario está aquí! ♥️

Este viernes 26 de septiembre, juega el sorteo #MelateRevanchayRevanchita No. con una bolsa superior a 232.7 MILLONES DE PESOS 🤩

Tienes hasta las 9 PM para participar 👉🏾 https://t.co/T1aQNOCIZ4 pic.twitter.com/5XpKFA7Xwj — Lotería Nacional (@lotenal) September 25, 2025

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4114?

Los resultados oficiales del sorteo 4114 pueden revisarse en la página web de la Lotería Nacional, en expendios autorizados y mediante el verificador digital en línea. Esta herramienta digital permite ingresar el folio del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganador, ofreciendo rapidez y seguridad a todos los participantes.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Los jugadores tienen la opción de agregar la Revancha por 10 pesos adicionales y la Revanchita por 5 pesos más.

De esta manera, con una inversión total de 30 pesos, los participantes tienen la oportunidad de jugar en las tres modalidades y aspirar a premios acumulados que superan los cientos de millones de pesos.