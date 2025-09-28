Resultados Melate 4115: números ganadores de este 28 de septiembre

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

El Sorteo 4115 de Melate se celebró este domingo 28 de septiembre, ofreciendo a miles de participantes la oportunidad de ganar premios millonarios con una mecánica sencilla. Aquí te dejamos todo lo que tienes que saber sobre este sorteo y cuáles fueron los números ganadores.

Números ganadores del Melate 4115

Si ya tienes tu ‘cachito’ del Melate, en un par de horas te daremos a conocer los números ganadores...¡Mucha suerte!

Bolsa acumulada del Melate 4115

Para este sorteo, la bolsa mínima garantizada es de 242.3 millones de pesos, cantidad que puede aumentar si no hay un ganador del premio mayor. Este acumulado se convierte en el principal atractivo para quienes buscan cambiar su vida con un solo boleto.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es práctico y emocionante. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional llamada “complementaria”, que abre la puerta a premios secundarios.

Lo más llamativo es que el mismo boleto permite participar en Revancha y Revanchita, sin necesidad de comprar otro. Esto multiplica las oportunidades de ganar y mantiene el interés de quienes participan semana tras semana.

Transmisión en vivo: resultados de Melate 4115

El sorteo se transmitió en vivo por las redes oficiales de la Lotería Nacional, permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números ganadores y conocer al instante si su boleto fue premiado.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4115?

El sorteo se realiza a las 21:00 horas, el horario habitual de la Lotería Nacional, momento en el que aumenta la expectativa de miles de jugadores pendientes de los resultados.

Dónde consultar los resultados del Melate 4115

Los resultados oficiales se pueden verificar en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o en cualquier expendio autorizado, donde un agente puede ingresar el boleto a la terminal y confirmar si ha sido premiado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de un boleto de Melate es de 15 pesos, lo que lo convierte en una de las apuestas más accesibles dentro de los sorteos con premios millonarios. Para quienes buscan ampliar sus posibilidades, la Revancha puede añadirse por 10 pesos y la Revanchita por 5 pesos más.

De esta manera, con una inversión total de 30 pesos, los participantes tienen la oportunidad de jugar en las tres modalidades y aspirar a premios acumulados que superan los cientos de millones de pesos.