Lewis Hamilton despide a Roscoe, su bulldog que lo acompañaba en la F1

Roscoe mascota del piloto Lewis Hamilton

El pasado fin de semana, el piloto británico Lewis Hamilton vivió uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A través de sus redes sociales, el corredor informó con profunda tristeza la muerte de Roscoe, su inseparable bulldog inglés, que había sido ingresado días antes a una clínica veterinaria debido a complicaciones de salud.

El siete veces campeón de Fórmula 1 relató que su mascota estuvo conectada a un respirador artificial durante cuatro días, luchando con todas sus fuerzas. Finalmente, el domingo 28 de septiembre de 2025, Hamilton tomó la dolorosa decisión de despedirse de su compañero.

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, escribió el piloto en un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías de su perro.

Lost my best friend last night. Thank you all for the love you’ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

Reacciones y apoyo en la Fórmula 1

La noticia causó gran conmoción entre sus seguidores y la comunidad del automovilismo. Miles de aficionados enviaron mensajes de apoyo al piloto a través de sus redes sociales.

La propia Fórmula 1 se sumó al pésame con un mensaje en su cuenta oficial: “Descansa en paz, Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio. El querido Roscoe trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles”.

En otro mensaje publicado en la red social X, la organización recordó al perro como un ícono: “Descansa en paz, Roscoe, de cachorro de potrero a ícono dogo, gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones”.

Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right ✨



Lewis Hamilton’s beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.



Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogue… pic.twitter.com/0E3qrNeyoO — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Roscoe, estrella dentro y fuera de las pistas

Roscoe se convirtió en una figura querida no solo para Hamilton, sino también para los fanáticos de la Fórmula 1. Era habitual verlo acompañar al piloto en los paddocks, en viajes internacionales y hasta en presentaciones públicas, donde incluso llegó a robar cámaras en el circuito de Silverstone.

El bulldog también fue conocido por su estilo de vida vegano, lo que lo convirtió en noticia en varias ocasiones y lo llevó a ser un fenómeno viral en redes sociales.