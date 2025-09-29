‘Los Simpson’ regresan al cine: lo que sabe de la nueva película

Anucian segunda entrega cinematográfica de Los Simpson

Disney y 20th Century Studios están listos para producir la segunda entrega cinematográfica de ‘Los Simpson’ que será estrenada el 23 de julio de 2027.

El primer filme basado en la serie animada más longeva, que presenta las aventuras y ocurrencias de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, fue estrenado en 2007 y tuvo un éxito en taquilla, pues logró recaudar 536 millones.

Durante 20 años, se especuló sobre las posibilidades de este regreso a la pantalla grande, las historias y equipo de producción que podrían ser parte del proyecto, pero hasta ahora, todo había quedado en meros intentos.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

¿Qué detalles se conocen sobre la segunda película de ‘Los Simpson’?

Aún no se ha revelado información sobre la historia que se desarrollará en la cinta, sin embargo, se espera que recupere los escenarios, personajes y humor clásicos del proyecto creado por Matt Groening, lo que puede significar otro éxito en taquilla.

Un detalle que tendrá emocionados a los fans de la familia amarilla, es que, de acuerdo con Variety, los prestadores de voces originales (Dan Castellaneta como Homero; Julie Kavner como Marge; Nancy Cartwright como Bart; Yeardley Smith como Lisa) estarán de regreso en la producción para darle ese toque familiar.

Tampoco se conoce quién estará a cargo de la dirección pero se tienen altas expectativas considerando el trabajo que realizó David Silverman en la primera entrega.

Pronto se estarán conociendo más detalles de la cinta cuando la producción comience su curso.