Resultados Melate, Revancha y Revanchita 1 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4116

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

Ya es mitad de semana y es tiempo de saber quiénes serán los ganadores del Sorteo Melate 4116 de este 1 de octubre de 2025. Miles de participantes ya tiene su ‘cachito’ en las manos y se preparan para saber si serán los próximos ganadores de este concurso... ¿Ya tienes el tuyo?

La bolsa millonaria, que incrementa con cada concurso, lo convierte en uno de los juegos más atractivos de México. Es por ello que en esta nota te daremos a conocer todo lo que necesitas saber sobre este el Sorteo Melate 4116. Desde cómo participar hasta los números ganadores de esta noche... ¡Que la suerte esté de tu lado!

¿Cuáles son los números ganadores del Sorteo Melate 4116?

Si ya tienes tu ‘cachito’ ¡Prepárate! Ya que en un rato más les daremos a conocer los números ganadores:

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4116

El sorteo Melate 4116 se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo el sitio web, YouTube y Facebook. Así, los participantes podrán seguir el momento exacto en que se den a conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4116?

El Melate 4116 alcanza una bolsa acumulada de 251 millones de pesos, cifra que despertó gran interés entre los jugadores. Este monto surgió gracias al esquema progresivo del sorteo, que incrementa el premio principal cada vez que no aparece un ganador en la primera categoría.

Con el paso de las semanas, la cifra millonaria se convierte en un atractivo irresistible para quienes buscan cambiar su vida con un golpe de suerte.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es práctico y emocionante. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional llamada “complementaria”, que abre la puerta a premios secundarios.

Lo más llamativo es que el mismo boleto permite participar en Revancha y Revanchita, sin necesidad de comprar otro. Esto multiplica las oportunidades de ganar y mantiene el interés de quienes participan semana tras semana.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4116?

El Melate 4116, junto con Revancha y Revanchita, comenzó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, respetando el horario habitual de las ediciones nocturnas. Con esta programación constante, el sorteo se ha convertido en una cita esperada por miles de jugadores que cada semana buscan la fortuna.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4116?

Los resultados oficiales del sorteo 4116 pueden revisarse en la página web de la Lotería Nacional, en expendios autorizados y mediante el verificador digital en línea. Esta herramienta digital permite ingresar el folio del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganador, ofreciendo rapidez y seguridad a todos los participantes.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Los jugadores tienen la opción de agregar la Revancha por 10 pesos adicionales y la Revanchita por 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, los participantes pueden acceder a múltiples posibilidades de ganar.