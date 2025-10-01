Se va a las nubes: así subió el precio del XBOX Game Pass en México

Xbox Game Pass (@JulioJGamez/x)

Microsoft subió al 50% el costo del Xbox Game Pass, un aumento considerable que trajo consigo un cambio respecto a las categorías de clasificación del pasem que pasará de llamarse Game Pass, para ser Xbox Game Pass Essential y Xbox Game Pass Premium.

Este es un servicio de suscripción mensual que permite a los usuarios acceder a un catálogo de mas de 100 juegos en consolas Xbox, PC y dispositivos compatibles a través de la nube.

¿Cuánto fue el aumento del Game Pass?

El aumento del costo fue considerable, del 50% exactamente llegando a costas hasta $450. Por su parte el plan anual costará 5388 pesos.

Asimismo, el Essential costará lo mismo, ya que este cambió del que era conocido como Xbox Game Pass Core.

Reacción de los Gamers

Por su parte, en redes sociales se ha notado el descontento de los usuario quienes molestos han optado por cancelar su suscripción haciendo que la plataforma de Microsoft se sature.