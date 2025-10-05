Resultados Melate, Revancha y Revanchita 5 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4118

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

La emoción de la suerte vuelve a ser protagonista este domingo con un nuevo sorteo del Melate, Revancha y Revanchita. Miles de jugadores en todo México esperan con expectativa los resultados que podrían cambiarles la vida, mientras la Lotería Nacional revela los números de la edición más reciente.

Entre la ilusión de quienes participan cada semana y la esperanza de acertar la combinación ganadora, este sorteo se convierte nuevamente en tema de conversación en hogares y reuniones.

Números ganadores del Melate 4118

Si ya tienes tu ‘cachito’ del Melate, en un par de horas te daremos a conocer los números ganadores...¡Mucha suerte!

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4118?

En esta edición, el premio mayor alcanzó los 266.7 millones de pesos, cifra que convirtió al sorteo en uno de los más atractivos de las últimas semanas. La bolsa acumulada responde al sistema progresivo del Melate, que incrementa los montos cada vez que no aparece un ganador del premio principal, elevando la emoción con cada sorteo.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4118

La Lotería Nacional transmitió en vivo el sorteo 4118 a través de sus canales oficiales, incluyendo su página web, YouTube y Facebook.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es directo y accesible: cada participante elige entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis bolas principales y una adicional, conocida como “complementaria”, que permite optar por premios secundarios.

Lo más atractivo es que con un solo boleto es posible participar también en Revancha y Revanchita, sin necesidad de comprar boletos extra. Esto significa que la misma combinación de números ofrece tres oportunidades distintas de ganar, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio relevante.

¿A qué hora fue el sorteo de Melate 4118?

El sorteo 4118 de Melate, Revancha y Revanchita inició a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, manteniendo el horario habitual de las ediciones nocturnas de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4118?

Los resultados oficiales pueden verificarse en la página de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados de venta de boletos o mediante el verificador digital disponible en línea, una herramienta práctica que confirma de inmediato si un boleto resultó ganador.

💡 Atención jugadores

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio de un boleto de Melate es de 15 pesos. Los jugadores que deseen ampliar sus oportunidades pueden sumar la Revancha por 10 pesos adicionales y la Revanchita con un costo de 5 pesos más. En total, con una inversión de 30 pesos se puede participar en los tres sorteos y aspirar a premios millonarios.