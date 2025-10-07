Detienen al influencer ‘Wero Bisnero’ por feminicidio: Todos los detalles de su arresto

Rodolfo el ‘Wero Bisnero’

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el pasado 4 de octubre fue detenido Rodolfo Sandoval, conocido como “Wero Bisnero” en redes sociales por el feminicidio de quien habría sido su pareja sentimental.

Los reportes señalan que el influencer mantenía una relación extramarital con la víctima, ambos vivían en el conjunto habitacional Loma Antigua en Atizapán de Zaragoza. Además se dio a conocer que el asesinato fue perpretado en precencia de una menor de edad.

“Sale de su condominio, sube al 8° piso y mata a su novia", fue la descripción del hecho que informó del delito en el que también participó la esposa del acusado intentado ayudar a ocultar la escena del crimen.

Está acusado de asesinar a Renta, frente a su pequeña hija.

Ambos fueron capturados en el acto por la policía de Atizapán y puestos a disposición del Ministerio Público.

En un vídeo difundido por el mismo periodista, se observa a Sandoval inmovilizado por elementos de seguridad mientras grita “no me estoy resistiendo”.

¿Quién es el Wero Bisnero?

El Wero Bisnero es un creador de contenido dedicado a temas como el emprendimiento, finanzas y negocios.

Se denomina a sí mismo como coach en estos temas, ofrece consejos y conferencias donde expresaba que su objetivo era ayudar a las personas a alcanzar su metas.

Contaba con más de 6 mil seguidores en su cuenta de Instagram, más de 12 mil en Facebook, y más de 42 mil en TikTok.