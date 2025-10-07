Robo fallido en Ecatepec... ¡Por la inexperiencia del ladrón al volante!

Los ladrones terminaron siendo blanco de burlas Todos sucedió en la Colonia Valle de Aragón

En Ecatepec, Estado de México, tres hombres intentaron despojar a un adulto mayor de su automóvil, pero robo se derrumbó por completo al descubrir que no sabían cómo ponerlo en marcha.

El episodio ocurrió en la colonia Valle de Aragón. Cámaras de seguridad registraron el momento en la calle Valle del Don, en donde los presuntos delincuentes llegaron a bordo de motocicletas y rodearon un Volkswagen Vento negro que estaba estacionado en la vía pública. La escena terminó de tal manera que los rateros terminaron siendo blanco de burlas.

Video: asalto fallido en Ecatepec

En el video, que rápidamente comenzó a circular en redes, se observa a uno de los sujetos descender de su motocicleta y acercarse al vehículo. Dentro del automóvil se encontraba un hombre mayor que, tras ser intimidado con lo que parecía un arma, bajó del auto sin ofrecer resistencia.

Dos hombres arriba de una moto intentaron despojar a un abuelito de su vehículo en Valle del Don, cerca del Metro Muzquiz, en #Ecatepec.

Mientras uno de los cómplices vigilaba con evidente nerviosismo para evitar ser sorprendido, el agresor se sentó al volante. A partir de ese instante, lo que parecía un robo más se transformó en una secuencia de errores. El motor no respondió en el primer intento y, al segundo, apenas logró mover la palanca de cambios sin conseguir avanzar.

En un tercer intento, el vehículo se movió de forma brusca y descontrolada. El coche golpeó la guarnición y estuvo a punto de atropellar a un perro callejero que cruzaba la calle. Unos segundos después, la escena terminó de forma estrepitosa cuando el automóvil impactó contra una camioneta blanca que se encontraba estacionada a pocos metros.

La torpeza arruinó por completo el plan. El asaltante abandonó el auto y corrió desesperado hasta la esquina, donde uno de sus cómplices lo esperaba con el motor encendido. Juntos huyeron a toda velocidad, mientras el tercer integrante del grupo también escapaba de la zona.

¿Qué pasó con los asaltantes que no lograron robar un auto en Ecatepec?

Hasta ahora no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso. El video, que se volvió viral en cuestión de horas, es una prueba para identificar a los responsables. Sin embargo, la Fiscalía mexiquense no ha confirmado si existe una investigación abierta.

La escena, que para muchos resultó insólita, ilustra la realidad cotidiana que se vive en amplias zonas del municipio. A plena luz del día y en calles transitadas, la delincuencia actúa con total impunidad, incluso cuando la falta de pericia convierte sus propios crímenes en un fracaso.