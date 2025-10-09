¿Qué está pasando en el cielo y por qué un famoso futbolista dice que no es normal? Te explicamos

El mediocampista Marcos Llorente y sus declaraciones sobre los "Chemtrails" Especial

Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid y de la selección española, estuvo en medio de la polémica, debido a la teoría de los llamados chemtrails, una idea conspirativa sobre la creencia de que las estelas que dejan los aviones contienen sustancias químicas deliberadamente rociadas sobre la población.

Después de varias declaraciones y comentarios públicos en entrevistas y redes sociales. Sus palabras despertaron reacciones en medios, usuarios en redes y un debate público que suscitó la investigación para comprobar la veracidad de esta teoría.

Marcos Llorente volvió a insistir en la teoría conspirativa de los chemtrails, afirmando en una entrevista:



“Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca. Normal, para mí, no es. Ojalá alguien salga a decir qué es.”pic.twitter.com/tnhLpavyOt — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 9, 2025

¿Qué fue lo que dijo Marcos Llorente?

En distintos espacios, Llorente expresó escepticismo ante las explicaciones científicas habituales sobre las estelas de los aviones. De acuerdo con videos difundidos a través de redes sociales, el centrocampista afirmó: “Estos cielos no los había visto nunca. Normal, para mí, no es”, y añadió en otra ocasión: “No digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. Ojalá alguien salga a explicar qué es”. El futbolista también dijo hablar “con mucha naturalidad” sobre el asunto, lo que ha encendió el debate público.

Como lo mencionamos, las declaraciones tuvieron amplia repercusión en redes y portales deportivos, donde se mezclaron comentarios de apoyo, burlas y preocupaciones por la difusión de esta teoría sin sustento científico. En redes sociales se compartieron extractos de entrevistas y publicaciones en Instagram que reflejan la controversia.

Pero… ¿Qué dice la ciencia al respecto?

La ciencia y los organismos oficiales señalan que las estelas visibles detrás de los aviones (conocidas en inglés como contrails o estelas de condensación) son nubes formadas por cristales de hielo que aparecen cuando el vapor de agua de los gases de escape se mezcla con aire muy frío y húmedo a gran altitud.

Además, su duración depende exclusivamente de las condiciones atmosféricas: en atmósferas húmedas y frías pueden persistir y expandirse, en atmósferas secas desaparecen rápido. Organizaciones como la NASA, la NOAA, la FAA han publicado explicaciones y comprobaciones que desmienten la existencia probada de “fumigaciones masivas” encubiertas.

No es la primera vez que Llorente genera titulares por comentarios no deportivos. En abril pasado también publicó mensajes en redes que alimentaron teorías conspirativas tras un apagón masivo, y su historial de publicaciones sin filtros ha provocado críticas sobre la responsabilidad pública de figuras mediáticas.