Resultados Lotería Nacional 12 de octubre 2025: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1722

Sorteo Zodiaco 1722 domingo 12 de agosto Foto: Especial / Lotería Nacional

Entre los aromas del agave cocido y las manos que moldean la tradición, el mezcal poblano vuelve a brillar. Este 12 de octubre, la Lotería Nacional dedica su Sorteo Zodiaco 1722 a celebrar una bebida que simboliza orgullo, historia y sabor de México.

En el corazón de la región Mixteca, mujeres productoras y maestros mezcaleros continúan elaborando esta bebida con el mismo respeto por la tierra y las tradiciones que la vieron nacer. Su esfuerzo y legado son reconocidos ahora por la Lotería Nacional, que dedica el Sorteo Zodiaco No. 1722 a celebrar el orgullo y la calidad del mezcal poblano.

Por ello, en esta nota te contamos todo lo que tienes que saber en torno al sorteo de este domingo 12 de octubre. Si ya tienes tu ‘cachito’ te deseamos mucho éxito...¡Quela suerte esté de tu lado!

Lista completa de resultados del Sorteo Zodiaco 1722 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? En unas horas te daremos a conocer los números ganadores.

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1722 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1722

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1722 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1722 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

Si tienes alguna duda o problema, estamos para ayudarte 😊

Escríbenos a través del formulario en https://t.co/T1aQNOCIZ4 👨🏾‍💻 pic.twitter.com/UMZKQLHihN — Lotería Nacional (@lotenal) October 12, 2025

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador:

Visita la página oficial de la Lotería Nacional:​ Accede a la sección “Consulta de Resultados”.​ Selecciona “Sorteo Zodiaco” e ingresa el número de tu billete junto con el signo zodiacal correspondiente.​ Haz clic en “Buscar” para conocer el resultado.​

Ya sea por suerte o tradición, el mezcal poblano sigue escribiendo su historia. Si compraste tu cachito, revisa aquí los resultados y brinda por el orgullo de Puebla.