¿Cuántos puentes quedan en 2025? Anticípate y pide tus días de vacaciones desde ahora

¿Cuántos puentes vacacionales quedan en 2025? Conoce las fechas oficiales

El año 2025 ya está en las últimas, por lo que mucha gente está pensando en tomar un descanso antes de arrancar con las últimas fiestas, pero ¿sabes cuántos fines de semana largos quedan este año?

Aunque parece que el tiempo vuela, todavía hay momentos para descansar, viajar o simplemente desconectarte un rato.

Puentes oficiales 2025: fechas que debes considerar

Según la Ley Federal del Trabajo:

El único puente oficial que queda en 2025 es el que conmemora la Revolución Mexicana, que se recorrerá al tercer lunes de noviembre, es decir: al lunes 17.

Esto significa que, de acuerdo con el calendario oficial para trabajadores, ese puente de noviembre es tu última oportunidad legal para extender un fin de semana.

Puentes “comodín” del calendario escolar

Si estás en el ámbito escolar o algún miembro de tu familia estudia, la SEP considera algunos descansos extras que no son puentes oficiales para todos, pero sí benefician a alumnos:

En octubre , hay descanso el viernes 31 como parte de esas modificaciones escolares.

, hay descanso el viernes 31 como parte de esas modificaciones escolares. En noviembre, además del puente oficial del 15 al 17 de noviembre, algunos estudiantes tienen otro fin de semana libre el 28, esto debido a que es el primer viernes de Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 2025-2026, aunque no es un puente general.

Estos puentes “extra” no aplican para todos, pero si eres estudiante o estás conectado con alguien que lo sea, son oportunidades reales para escapadas cortas.

Lo que debes tener claro

Solo un puente oficial queda en 2025 para trabajadores: del sábado 15 al lunes 17 de noviembre por la Revolución Mexicana.

queda en 2025 para trabajadores: del por la Revolución Mexicana. Si eres estudiante, puedes aprovechar descansos extra en octubre y noviembre, según el calendario escolar.

Organiza con tiempo: ese puente de noviembre es tu última llamada para un fin de semana largo legal para todos.

Recuerda que, sin importar el ámbito en el que te desarrolles, cuentas con días de vacaciones según el tiempo que lleves laborando dentro de la misma empresa.