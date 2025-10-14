Joven arriesga todo para salvar a un gato en medio de las inundaciones en Veracruz

Especial

Luego de las inundaciones que afectaron a los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí por el paso de los huracanes Priscilla y Raymond, 117 municipios quedaron bajo el agua y miles de personas perdieron todas sus pertenencias, sin embargo, los humanos no son las únicas víctimas de estos desastres naturales: los animales son quienes quedan más indefensos ante estas emergencias.

En redes sociales se ha viralizado la labor de rescatistas y ciudadanos que dedican sus recursos y arriesgan sus vidas para salvar a los animales que se encuentran en peligro debido a los altos niveles que alcanzó el agua en estos estados.

En vídeos se observan a perros, gatos, incluso animales de ganado arrastrados por las fuertes corrientes de agua o tratando de resistir arriba de techos, autos o rejas, tal vez en la espera de volver a encontrarse con sus familias.

Joven rescata a gato de ahogarse con ayuda de un trapeador

Un caso que adquirió relevancia por la labor altruista que representa, es la de un jóven que se arriesgó para salvar la vida de un gato que luchaba por no hundirse en los altos niveles de agua que dejaron a Veracruz inundado.

En las imágenes, se observa que el joven recorre las trabes de una construcción en obra negra para acercarse al nivel donde se encontraba el animal.

Calzando únicamente sandalias, y vestido con un short, toma un trapeador que utiliza como herramienta para que el gato pueda prensarse de él con las garras y los dientes y así tenga oportunidad de sacarlo del agua.

Al estar fuera de peligro, el gato queda en un posición completamente debilitada, lo que demuestra que pasó un largo periodo de tiempo luchando por no ahogarse.

Acciones como la de este joven demuestran que pequeñas acciones hacen grandes diferencias en casos de emergencia tan devastadoras como las que dejaron Priscilla y Raymond en el país.