Por primera vez, H&M lanza colección con diseñadora mexicana: hay prendas de más de 9 mil pesos

H&M y Lorena Saravia: una colaboración con sello mexicano

El mundo de la moda está de fiesta, y es que H&M está por lanzar una nueva colección de lujo en colaboración con una diseñadora 100% mexicana: Lorena Saravia, quien se estrena como la primera creadora nacional en poner su estilo y creatividad en una colección global con la marca sueca.

La oferta constará de 29 piezas entre ropa, accesorios y calzado, y será lanzada este 16 de octubre de 2025.

¿Qué tiene de especial esta colección?

Lorena ha retomado elementos icónicos y por demás tradicionales de la cultura mexicana para inyectarlos con frescura en sus propuestas. En la colección verás referencias como:

Recortes inspirados en papel picado

Tejidos tipo petate

El estilo cowboy reflejado en gamuza y cortes asimétricos

reflejado en gamuza y cortes asimétricos Botones retro que evocan herramientas de costura antiguas

Estos ingredientes no solo “decoran”, pues Saravia ha declarado que fungen como ventanas a su pasado familiar, específicamente al recuerdo de su abuela y la memoria femenina de su linaje.

H&M x Lorena Saravia: Estética contemporánea y versatilidad

Aunque con mucho corazón mexicano, la colección no pierde modernidad. Va desde siluetas estructuradas hasta piezas vaporosas. Hay chamarras con cortes renovados, pantalones con chaps integrados, vestidos de espalda descubierta, blusas drapeadas, sudaderas… una mezcla entre lo estructurado y lo libre.

Y sí, las botas rancheras están presentes para recordarnos que el estilo mexicano puede conquistar la pasarela internacional.

Voces detrás del lanzamiento

En entrevista, Lorena cuenta que trabajar con H&M la sacó de su zona de confort:

“Somos un equipo pequeño en México… hacer magia con poco, aprender cómo trabajan los grandes, cada botón, cremallera, patrón… fue una experiencia muy satisfactoria”.

Para ella, México vive un momento hermoso. “Quiero que esta colección se acabe en 48 horas… que sea un boom”, afirma con entusiasmo.

Desde Suecia, Ann-Sofie Johansson, directora creativa de H&M, ha destacado que su interés actual es acercarse a diseñadores locales con visión global: “La colaboración tiene que sentirse personal, especial y con respeto mutuo”.

H&M colabora por primera vez con una diseñadora mexicana

Esta alianza no es solo moda: es símbolo. Es la primera vez que una diseñadora mexicana firma con un gigante como H&M, lo cual marca un antes y un después para la industria mexicana.

Para Saravia, este paso significa “poner a México en el mapa global de la moda” y abrir puertas para otros talentos emergentes.

Además, refleja una tendencia creciente: el impulso a colaboraciones que celebren lo local y rescaten la artesanía desde una proyección internacional.

¿Dónde puedo conseguir la colección de H&M x Lorena Saravia?