¡Cuidado! Estos son los peligros reales de no usar lentes de sol que nadie te dice

Ignorar el uso de lentes de sol podría dañar tu salud oftálmica

El sol es sumamente importante para el desarrollo de la vida en general; sin embargo, como todo, el exceso puede ser altamente dañino para tu piel y, desde luego, tu vista.

Así como es recomendable el uso de bloqueador solar para el cuidado cutáneo, tus ojos también necesitan la protección ideal frente al astro, unos lentes de sol que no sean solo un accesorio, sino un escudo.

Los rayos UV tienen un efecto acumulativo que con el tiempo puede detonar daños a la salud oftálmica como cataratas, degeneración macular e incluso tumores en la superficie ocular.

Ignorar el uso de lentes de sol podría dañar tu salud oftálmica (YURI ARCURS PRODUCTIONS )

Principales riesgos al no usar lentes de sol

Cataratas, degeneración y enfermedades oculares

Oftalmólogos advierten que la exposición constante al sol sin filtro : puede aumentar la incidencia de cataratas y degeneración macular, además de ser un factor que desencadene neoplasias oculares.

Aunque no hay una relación 100% directa entre estos males y la falta de uso de lentes de sol, la exposición prolongada sin barrera es definitivamente dañina.

Ojo seco, lesiones de córnea y quemaduras

Unas horas sin protección en los mayores picos de exposición a los rayos solares que rebotan en superficies claras como nieve o paredes pueden causar queratitis inflamatoria, es decir, heridas dolorosas en la córnea.

Además, la falta de lentes adecuados puede agravar síntomas de ojo seco, haciendo que cada brisa o polvo moleste más de lo normal.

Los mitos de los lentes amarillos

¿Has oído que usar lentes amarillos en interiores ayuda a la vista? Eso podría aplicar en ciertos padecimientos visuales como la degeneración macular avanzada o retinosis pigmentaria para aumentar el contraste. Pero de ahí en fuera, asegurar que cualquier persona debe usarlos es una idea erronea.

Ignorar el uso de lentes de sol podría dañar tu salud oftálmica (Esin Deniz)

¿Cuándo debo usar lentes de sol y cómo elegir los correctos?

No es necesario usarlos a todas horas, pero sí en momentos críticos : cuando el sol emite radiación intensa o te encuentras junto al agua, nieve o arenas que reflejan luz.

: cuando el sol emite radiación intensa o te encuentras junto al agua, nieve o arenas que reflejan luz. Elige marcas o ejemplares que garanticen que tus lentes estén homologados y con filtros UV certificados .

y con . Evita confiar en modas o “curiosidades” sin respaldo científico: los filtros amarillos pueden tener su uso clínico, no general.

Los lentes de sol no son un capricho ni un accesorio más sin propósito: son tus mejores aliados en la defensa contra efectos acumulativos del sol, que mañana podrían convertirse en cataratas, daño corneal o enfermedades graves.