Resultados Melate, Revancha y Revanchita 15 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4122

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 15 de octubre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4122 vuelve a despertar la ilusión de millones de participantes la noche de este miércoles 15 de octubre de 2025. Con la esperanza de acertar la combinación perfecta, miles de personas seguirán atentos la transmisión en vivo de la Lotería Nacional para conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4122?

La expectativa fue especialmente alta debido al acumulado que alcanzó este sorteo. La bolsa total superó los 299 millones de pesos, reflejo de las semanas en que el premio mayor ha permanecido sin ganador. Cada vez que esto ocurre, la cifra crece.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4122

El sorteo del Melate, Revancha y Revanchita de este miércoles se transmite en directo a través de YouTube y Facebook de la Lotería Nacional.

Quienes no puedan seguir el evento en tiempo real pueden consultar el video completo en los canales oficiales o revisar los números ganadores publicados en línea.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4122?

El sorteo Melate 4122 comienza puntualmente a las nueve de la noche, acompañado de las ediciones de Revancha y Revanchita, lo que brinda a los participantes tres oportunidades de ganar con un solo boleto.

¿Cómo se juega Melate?

Participar en Melate es sencillo y atractivo. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional llamada “complementaria”, que permite acceder a premios secundarios.

Una de las razones del éxito de este sorteo es que con un solo boleto el jugador participa también en Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4122?

Los resultados oficiales del sorteo 4122 pueden verificarse en la página web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados o mediante el verificador digital en línea. Este sistema permite introducir el número de folio del boleto y saber de inmediato si ha sido premiado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio base para participar en Melate es de 15 pesos. Quienes deseen ampliar sus oportunidades pueden añadir Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos adicionales, alcanzando una inversión total de 30 pesos.

Por ese monto, el jugador obtiene tres opciones distintas de premio y la posibilidad de alcanzar una de las bolsas más altas del país.