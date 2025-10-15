¿Tu crema corporal podría estar envenenándote? Amazon vende productos con mercurio por encima del límite legal

Compra de cosmético por línea

El gigante del comercio electrónico Amazon ha sido denunciado por permitir la venta de cremas aclaradoras de piel con concentraciones de mercurio miles de veces superiores a los límites legales, según un informe publicado este martes por el Grupo de Trabajo Cero Mercurio (ZMWG).

El estudio fue presentado previo a la sexta Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (COP-6) y señala que las operaciones internacionales de Amazon en más de 23 países, que abarcan más de un centenar de mercados, siguen ofreciendo productos ilegales y peligrosos, especialmente en países del sur global, donde las regulaciones son más débiles o su aplicación es limitada.

Denuncian dobles estándares en Amazon

De acuerdo con la denuncia difundida por la Oficina Europea del Medioambiente, esta situación ocurre a pesar de un reciente acuerdo judicial en Estados Unidos que obliga a Amazon a reforzar sus controles de seguridad y supervisión sobre los productos que se venden en su plataforma.

“Los ciudadanos del sur global deben gozar del mismo derecho a productos seguros que los clientes de Amazon.com en Estados Unidos. No somos clientes de segunda categoría. Las dobles normas de Amazon son inaceptables”, declaró Sofía Chávez Arce, directora general de la organización mexicana Casa Cem.

Resultados alarmantes del estudio

El informe del ZMWG se basó en compras realizadas en Estados Unidos, Francia, Bélgica, India, México y Emiratos Árabes Unidos.

De las 31 cremas analizadas en laboratorios acreditados de la Unión Europea y Estados Unidos, 25 contenían niveles de mercurio miles de veces superiores al límite legal de 1 parte por millón (ppm), establecido por los gobiernos nacionales y por el Convenio de Minamata, que busca eliminar el uso de este metal en productos de consumo.

En México, India y Emiratos Árabes Unidos, las pruebas revelaron que numerosas cremas con mercurio aún se venden libremente, mientras que en Estados Unidos y la Unión Europea la presencia de estos productos es ya limitada.

Llamado a aplicar las mismas reglas en todo el mundo

El coordinador del Grupo de Trabajo Cero Mercurio, Michael Bender, pidió a Amazon aplicar los mismos controles globales que ya opera en su mercado estadounidense, especialmente para los vendedores externos.

“Instamos encarecidamente a Amazon a aplicar globalmente los mismos requisitos para vendedores externos que impone en EU. Esto implica exigir pruebas de detección de mercurio antes de la venta y cumplir con los estándares de seguridad establecidos”, declaró Bender.

La COP-6 abordará el tema en Suiza

La problemática será uno de los temas principales de la próxima COP-6 del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que se llevará a cabo en Suiza del 3 al 7 de noviembre.

Durante el encuentro, gobiernos de todo el mundo discutirán nuevas medidas para restringir el uso de mercurio, un metal altamente tóxico que representa un riesgo grave para la salud humana y el medio ambiente.