Resultados Lotería Nacional 17 de octubre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2861

Sorteo Superior 2861 de este 17 de octubre Lotería Nacional

La suerte vuelve a girar en México. Este viernes 17 de octubre, la Lotería Nacional celebra una nueva edición del Sorteo Superior, uno de los más esperados por los aficionados al juego y la tradición, el cual dedica esta edición al 25 aniversario de la fundación del Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Con premios millonarios atractivos y una historia que combina azar y esperanza, este sorteo promete emocionar a miles de participantes que ya tienen listo su “cachito”.

Aquí te contamos todos los detalles sobre la emisión, los resultados y cómo cobrar tu premio en caso de resultar ganador.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2861?

En esta emisión, el premio mayor del Sorteo Superior 2861 alcanzó los 17 millones de pesos, distribuidos en dos series. Quienes tuvieron la fortuna de adquirir ambas series del número ganador recibieron el monto completo, mientras que los poseedores de una sola serie se llevaron la mitad del premio total.

Cada cachito tuvo un costo de 40 pesos, lo que ofreció la posibilidad de obtener hasta 425 mil pesos. Una serie completa se vendió en 800 pesos, mientras que las dos series alcanzaron un valor de 1,600 pesos, consolidando una oportunidad accesible para cambiar el rumbo de la suerte.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia se realiza en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los Niños Gritones anunciaron el número ganador del premio mayor.

El evento fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Además, la grabación queda disponible en línea para que los interesados puedan consultar los resultados completos y verificar sus boletos. Aquí puedes consultar los principales números ganadores:

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2861 de la Lotería Nacional?

Como dicta la tradición, el Sorteo Superior se celebró cada a las 20:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2861 de la Lotería Nacional?

Los números ganadores del Sorteo Superior 2861 estarán disponibles en el portal oficial de la Lotería Nacional, que cuenta con una herramienta digital para verificar boletos de manera rápida y segura.

También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se garantiza transparencia y confiabilidad en cada publicación de resultados. Esta accesibilidad permite que cada participante confirme su suerte con total certeza, fortaleciendo la confianza en una de las instituciones más emblemáticas del país.